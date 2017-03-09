Депутат Госдумы РФ Андрей Палкин признан банкротом в арбитражном суде
Архангельск, 9 марта, 2017, 20:01 — ИА Регнум. Арбитражный суд Архангельска рассмотрел дело о признании депутата Госдумы 7-го созыва Андрея Палкина банкротом. Как сообщает пресс-служба суда, требования гражданина были удовлетворены.
«Суд начал процедуру банкротства, проходит реструктуризация долгов Палкина. До 19 сентября 2017 года финансовый управляющий должен предоставить план погашения задолженности», — сообщили в суде.
Отметим, что ранее УФНС по Архангельской области и Ненецкому округу сообщало, что задолженность Андрея Палкина по налогам составляет около 147 млн руб в бюджеты различных уровней.
Как следует из открытых источников, доход бизнесмена Андрея Палкина в 2015 году составил чуть менее 1,5 миллиарда рублей, также он владеет множеством квартир в Архангельской и Московской областях.
В сентябре 2016 года он был выбран депутатом Госдумы 7-го созыва от Архангельской области по южному округу. Позже Палкин сообщил, что прекращает предпринимательскую деятельность, а весь бизнес отдает сыну.