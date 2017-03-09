Архангельск, 9 марта, 2017, 20:01 — ИА Регнум. Арбитражный суд Архангельска рассмотрел дело о признании депутата Госдумы 7-го созыва Андрея Палкина банкротом. Как сообщает пресс-служба суда, требования гражданина были удовлетворены.

Иван Шилов ИА REGNUM Признать банкротом

«Суд начал процедуру банкротства, проходит реструктуризация долгов Палкина. До 19 сентября 2017 года финансовый управляющий должен предоставить план погашения задолженности», — сообщили в суде.

Отметим, что ранее УФНС по Архангельской области и Ненецкому округу сообщало, что задолженность Андрея Палкина по налогам составляет около 147 млн руб в бюджеты различных уровней.

Как следует из открытых источников, доход бизнесмена Андрея Палкина в 2015 году составил чуть менее 1,5 миллиарда рублей, также он владеет множеством квартир в Архангельской и Московской областях.

В сентябре 2016 года он был выбран депутатом Госдумы 7-го созыва от Архангельской области по южному округу. Позже Палкин сообщил, что прекращает предпринимательскую деятельность, а весь бизнес отдает сыну.