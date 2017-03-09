Рим, 9 марта, 2017, 19:18 — ИА Регнум. ЕС снова критикует Италию в вопросах организации работы с беженцами. «Слабые стороны итальянской системы в добровольных репатриациях и принудительных высылках поощряют приток большего числа нелегальных экономических мигрантов», — предупреждает специальный представитель Генерального секретаря Совета Европы по вопросам миграции и беженцев Томаш Бошек в своем докладе, в котором излагает свои выводы от поездки в Италию в октябре прошлого года.

Беженцы

Премьер-министр страны Паоло Джентилони ответил, что «проблему иммиграции не решит даже волшебник Мерлин». «Но возможно заменить хаотичную, смертельную и незаконную иммиграцию организованными потоками. Это цель ЕС, и я надеюсь, что Брюссель будет делать больше шагов, чтобы помочь новаторской работе Италии», — заявил премьер-министр, выступая в Сенате Италии накануне Европейского совета, который пройдет в Риме 25 марта. Речь премьера цитируют итальянские СМИ.

«Мы не первые в классе, но мы работаем в общих интересах. Проблема иммиграции не решит даже волшебник Мерлин». Работа правительства Италии, по словам Джентилони, сосредоточена на ряде проблем: иммиграция, реформа уголовных процессов по вопросам безопасности в городах, закон о помощи семьям с низкими доходами.

«Я бросаю вызов любому правительству Европы, которое также, как мы, работало бы одновременно над столькими проектами, как Италия», — заявил премьер-министр и предупредил: «Для Брюсселя должно быть понятно, что реформы в Италии не только не прекращались, но они никоим образом не замедлили свой курс».

Во время своего выступления премьер-министр Италии также сделал ссылку на так называемую концепцию «Европы разных скоростей»: «Мы за рассмотрение процесса интеграции на различных уровнях. Существует признание одного государства по факту, а именно о лозунге, который всегда стоит на повестке ЕС — Европа должна двигаться к более глубокой интеграции — это очень сложная перспектива для реализации в Европе с 28 членами. Это не проект против кого-либо, но это факт».

Бывший президент Итальянской Республики Джорджо Наполитано высоко оценил выступление премьер-министра: «Это момент, чтобы вновь открыть для себя итальянскую гордость и европейскую гордость, которую мы потеряли».