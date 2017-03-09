Найроби, 9 марта, 2017, 19:17 — ИА Регнум. В Кении задержан гражданин США, подозреваемый в причастности к международному электронному мошенничеству, 9 марта сообщает Associated Press.

David Whelan Киберпреступность

52-летний уроженец США Ларри Пекхэм был арестован вместе с бывшим сотрудником отдела полиции по борьбе с киберпреступлениями и бывшим сотрудником налоговой службы Кении.

Гражданин США находится среди девяти задержанных, подозреваемых в мошенничестве.

Подозреваемые планировали похитить средства со счетов налоговой службы и банков Кении, заявил представитель правоохранительных органов Кении Ной Катумо.

Объем украденных средств мог достигнуть несколько миллионов кенийских шиллингов или нескольких десятков тысяч долларов.

Напомним, задержанные будут находиться под стражей еще в течение 20 дней, пока расследование не будет завершено.