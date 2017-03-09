Фукусима , Япония, 9 марта, 2017, 19:17 — ИА Регнум. Окрестности аварийной японской АЭС «Фукусима-1» захватили дикие кабаны. Об этом сегодня, 9 марта, сообщают японские СМИ.

Publicdomainpictures.net Кабаны

В марте 2011 года в результате мощного землетрясения на восточное побережье Японии обрушилось огромное цунами. Это привело к аварийной ситуации на АЭС «Фукусима-1». 11 марта три работающих энергоблока были остановлены срабатыванием аварийной защиты, все аварийные системы сработали в штатном режиме. Однако спустя час было прервано электроснабжение (в том числе от резервных дизель-генераторов), предположительно из-за последовавшего за землетрясением цунами.

Электроснабжение необходимо для охлаждения остановленных реакторов, которые активно выделяют тепло в течение длительного времени после остановки. Выход из строя системы охлаждения привёл к расплавлению активной зоны реакторов 1, 2 и 3. Из реактора 4 на момент аварии топливо было выгружено. Сразу после отключения резервных дизель-генераторов владелец станции компания TEPCO (Токийская энергетическая компания) заявила правительству Японии об аварийной ситуации.

Ликвидация последствий этой аварии продолжается до сих пор. Японские инженеры-ядерщики оценивают, что приведение объекта в стабильное, безопасное состояние может потребовать до 40 лет.

Вокруг аварийной АЭС была создана зона отчуждения радиусом 20 километров. 160 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома, лишь четверть из них смогли вернуться на родную землю.

Пустующие территории приходят в запустение, и этим воспользовались дикие кабаны, которые спустились с гор и расплодились в тех местах, где раньше жил человек. Сейчас количество кабанов настолько велико, что они покидают зону отчуждения в поисках еды.

Местные фермеры жалуются, что кабаны уничтожают посевы, и даже установка ограды под напряжением не может защитить поля от этих диких животных.

К концу марта этого года правительство Японии планирует разрешить жителям ряда населенных пунктов близ аварийной станции вернуться в свои дома. В связи с этим местные власти начали зачищать территорию от кабанов.

Для этого привлечены специальные бригады охотников. Они расставляют ловушки на кабанов и отстреливают их. За последний год охотники ликвидировали порядка 300 кабанов.