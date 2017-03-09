Донецк, 9 марта, 2017, 19:08 — ИА Регнум.



Цитата из к/ф «Любить по-русски-2». Реж. Евгений Матвеев. 1996. Россия — Белоруссия Никита Джигурда

Сегодня, 9 марта, гражданин Украины, артист, кинорежиссер и актер Никита Джигурда стал гражданином ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Совмина ДНР, передает ИА REGNUM.

«Я горжусь, что я русский поэт, хоть и родился на Украине», — сказал Джигурда.

Он сообщил, что стал гражданином ДНР в знак протеста против деятельности украинских националистов. «Я родился в Украине, провел детство в Донбассе, но главной точкой невозврата для меня стало сожжение людей в Одессе. Я русский артист и поэт украинского происхождения и горжусь этим. Донбасс всегда был душой Украины, но эту душу стали распинать. И сегодня я выступаю за то, чтобы на этой территории, наконец, наступил мир», — сказал Джигурда.

При этом Джигурда призвал украинскую сторону к мирному урегулированию конфликта в Донбассе. «Даже с врагами не поступают так, как ведут себя украинцы. Здесь, на Донбассе, настоящие мужчины, которые поступают правильно. Ведь если бы жители республик уподоблялись украинским националистам, на всей территории Украины царил бы хаос», — считает он.

В декабре 2016 года скандальный актер заявил, что переедет на Украину и попробует занять пост президента Украины.

«Я на Майдан выходил, кстати, очень люблю и Тимошенко, и Савченко. А на Майдан я шел, чтобы отстоять Русь Украины», — заявил шоумен.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября 2016 года, глава ДНР Александр Захарченко вручил гражданину Российской Федерации Ивану Охлобыстину паспорт гражданина ДНР. В свою очередь, Охлобыстин заявил, что продолжает оставаться гражданином РФ, несмотря на двойное гражданство.

Напомним, летом 2015 года Минкульт Украины составил белый и черный списки артистов из России и других стран, исходя из их отношения к Киеву. Черный список включает более 80 человек, среди которых Наталья Варлей, Валентина Талызина, Михаил Боярский, Валентин Гафт.

Как сообщалось, 18 февраля президент России Путин подписал указ «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». При этом документы ДНР и ЛНР признал «Сбербанк России».