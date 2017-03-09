Санкт-Петербург, 9 марта, 2017, 19:06 — ИА Регнум. Санкт-Петербург готов принять в 2022 году Международный конгресс математиков, если такое решение будет принято Международным математическим союзом (IMU). Для организации такого конгресса на самом высоком уровне в северной столице есть все необходимые условия. Об этом 9 марта заявил глава города Георгий Полтавченко в ходе встречи с прибывшими в город членами комиссии IMU, сообщает пресс-служба Смольного.

Советская почтовая марка, посвящённая XV Международному конгрессу математиков в Москве. 1966

В состав делегации IMU входят самые авторитетные математики мира: профессор Норвежского университета науки и технологии Хельге Холден, профессор Университета Монреаля Христиан Розе, а также президент Национального института математических наук Республики Корея Хёнчу Пак.

По словам Георгия Полтавченко, Петербург заинтересован в проведении конгресса математиков, поскольку «по праву считается колыбелью российской науки и высшего образования».

Губернатор напомнил, что в Петербурге работает более 300 научных организаций, в том числе Санкт-Петербургское отделение Математического института им. В.А.Стеклова РАН и Математический институт имени Эйлера, а петербургские школьники занимают лидирующие места на престижных олимпиадах и конкурсах. В рамках городской системы премий, грантов и субсидий одной из самых престижных наград считается премия им. П.Л.Чебышева в номинации «математика и механика».

Георгий Полтавченко также сообщил гостям, что город имеет большой опыт проведения крупных международных мероприятий, таких как Петербургский международный экономический форум и Санкт-Петербургский международный культурный форум. Кроме того, по инициативе РАН проводится Санкт-Петербургский научный форум. Для приема крупных научных мероприятий с большим числом гостей в городе есть вся необходимая инфраструктура.

«В случае принятия решения о проведении Международного конгресса математиков в 2022 году в Санкт-Петербурге, правительство города сделает все для того, чтобы он прошел на самом высоком уровне», — подчеркивают в Смольном. Присутствовавший на встрече губернатора с математиками замминистра образования и науки РФ Григорий Трубников заверил, что это событие будет всецело поддержано на федеральном уровне.

Международный математический союз — некоммерческая и неправительственная организация, созданная для сотрудничества учёных всех стран в области математики. Основана в 1919 году. Каждые 4 года под эгидой союза проводится Международный конгресс математиков (ICM). В 2014 году конгресс состоялся в Сеуле (Республика Корея), а в 2018 году его проведение планируется в Рио-де-Жанейро (Бразилия). На церемонии открытия конгрессов сообщаются имена лауреатов четырёх премий за достижения в математике. На церемонии закрытия вручается премия за популяризацию математики.

Напомним, что в 2017 году Санкт-Петербург примет матчи Кубка конфедераций FIFA, в 2018 году — матчи Чемпионата мира по футболу, а в 2020 году — матчи футбольного Евро-2020.