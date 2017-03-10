Чебоксары, 10 марта, 2017, 12:57 — ИА Регнум. В Чувашии завершено предварительное следствие по делу в отношении бывшего полномочного представителя республики при президенте РФ Леонида Волкова. Материалы поступили в прокуратуру Чувашии для утверждения обвинительного заключения, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре республики. Ожидается, что в течение месяца они будут направлены в Ленинский райсуд Чебоксар для рассмотрения по существу. Между тем, Волков продолжает настаивать на своей невиновности и заказном характере дела, разоблачая «коррупционную составляющую» в руководстве Чувашии и предъявляя новые аргументы. Свои доводы он приводит в письмах, которые направляет президенту РФ Владимиру Путину, не надеясь найти правду в родной ему Чувашии. И каждое последующее обращение главе государства сенсационнее предыдущего: в очередном письме из 12 страниц, Леонид Волков делает вывод, что его обвиняют в совершении преступления «путём умышленного исполнения поручения президента РФ». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил его адвокат Евгений Райков.

Очередное письмо Леонида Волкова президенту РФ заняло 12 страниц. Первая страница

В чём обвиняют экс-полпреда

Напомним, Леонид Волков был отстранён от должности в мае 2016 года после возбуждения УФСБ РФ по Чувашии уголовного дело по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата). Ему инкриминируется присвоение более 1 млн рублей бюджетных средств, которые, по данным следствия, он установил себе в качестве премии в период работы в 2012—2015 годах «на основании собственноручно подписных распорядительных документов».

В октябре 2016 года были возбуждены новые уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество) и ч.3 ст.160 УК РФ. Впоследствии они были соединены в одно производство. Следствие считает, что в 2012—2013 годах Волков «под видом служебных командировок» неоднократно выезжал в Чувашию «по личным делам». Расходы оплачивались за счёт средств возглавляемого им представительства. Кроме того, по версии следствия, «в отсутствие служебной необходимости» он незаконно получил под видом «представительских расходов» почти 200 тыс. рублей, «которые использовал по своему усмотрению» — в частности, на посещение ресторанов, приобретение продуктов питания, цветов.

Следствие считает, что общий размер ущерба превысил 1,9 млн рублей.

28 июня 2016 года он был помещён под домашний арест. 16 декабря суд отказал в продлении данной меры. Защитники Леонида Волкова трактовали это как первую победу. Его оппоненты заявляли: следствие практически завершено, и Волкову, где бы он ни находился, уже не изменить ход дела.

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Ошибка ревизора?

Экс-полпред продолжает настаивать на том, что дело возбуждено «незаконно и необоснованно», «при отсутствии даже события преступления». Продолжая разбираться в обстоятельствах и предоставляя новые аргументы, Леонид Волков приходит к выводу, что уголовное преследование — первый факт «возбуждения в новейшей истории России уголовного дела из-за исполнения поручения президента» РФ. По его мнению, «это произошло в Чувашской Республике в результате подмены реальной борьбы с коррупцией её имитацией».

Говоря об инкриминируемом ему хищении премиальной части зарплаты в размере 1,6 млн рублей (около 30 тыс. рублей в месяц), он утверждает, что в нарушении Трудового кодекса трудовой контракт с ним заключён не был, а действовавшая система оплаты труда была принята в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина и не менялась в полпредстве с декабря 2006 года. И что законность системы начисления зарплаты подтвердили две ревизии Минфина Чувашии, которые были проведены до его назначения в 2012 году. Следствиезаявляет, что данные нормативно-правовые акты распространяются только на работников представительства, но не на руководителя, премирование которого закреплено постановлением Кабинета министров Чувашии.

Точкой отсчёта в уголовном деле стала ревизия в 2015 году, которую, со слов Леонида Волкова, провела ревизор, «которая была на испытательном сроке, никогда до этого не работала в Минфине Чувашии и других органах государственной власти, и выносит вердикт о противоречии системы оплаты труда трудовому законодательству». По словам бывшего полпреда, ревизор допустила ошибку, в чём и призналась на одном из допросов, сославшись на то, что «у нее не было достаточного времени на проведение проверки».

«Только не знаю: это была случайная или преднамеренная ошибка ревизора?» — задаётся вопросом экс-полпред Чувашии. И полагает, что «одной из причин некомпетентности» «ревизора из Чебоксарского района является то, что основным принципом кадровой политики Чувашской Республики является «хамаръялство», то есть прием работников на государственную службу не по деловым качествам, а по признакам землячества и своячества».

«Преступление путем умышленного исполнения поручения президента РФ»

Леонид Волков также считает, что позиция следователя «на 100% противоречит поручению президента РФ»: что по поручению президента «надлежало исполнить, то по мнению» следствия, «является преступлением».

«По мнению следствия, я, как полномочный представитель Чувашской Республики при президенте РФ, совершил преступление путем умышленного исполнения поручения президента РФ, а именно: умышленно соблюдая запрет на увеличение численности работников и тем самым не принимая на вакантные должности новых людей, создавая искусственно экономию по фонду оплаты труда и в результате выплачивая за счет нее работникам премиальную часть заработной платы. Таким образом, конструкция обвинения абсолютно идентична поручению президента РФ от 24.08.2006 г. №ПР-1419 (только плюс в поручении президента РФ меняется у следствия на минус). Впервые в новейшей истории России исполнение поручения президента Российской Федерации майором юстиции […] трактуется как уголовно-наказуемое деяние… Уверен, такого еще в российской юридической практике не было!» — полагает Волков.

Бывший полпред обращает внимание на то, что в 2016 году в адрес полпредства Чувашии при президенте РФ внесено предписание «о необходимости увеличения численности фактических работников» «для недопущения экономии по фонду оплаты труда». Таким образом, по данным Леонида Волкова, с мая 2016 года численность сотрудников и бюджетные расходы на содержание аппарата выросли в 1,5 раза.

«Если в 2012 году при штатной численности работников представительства — 18 человек фактический фонд оплаты труда составил 6,2 млн рублей, то на 2017 год при штатной численности работников представительства — 17 человек фонд оплаты труда постановлением Кабинета министров Чувашской Республики №563 от 27.12.2016 г. заложен в размере 9,6 млн рублей», — говорится, в частности, в обращении президенту.

Обжалованное решение

Хотя дело ещё не передано в суд, но уже есть один судебный нюанс. Впрочем, он вносит ещё больше путаницы, чем проясняет ситуацию. По итогам проверки и предписания Минфина Чувашии, Волков вернул в бюджет Чувашии около 2,5 млн рублей. Он пояснил, что на него оказывали давление, вынудив принять данное решение. И в августе 2016 года обратился в Замоскворецкий районный суд Москвы с иском обязать Министерство финансов Чувашии вернуть ему обратно перечисленные в бюджет средства, посчитав свои первоначальные действия ошибочными, а премирование законным. Суд его не поддержал — подана апелляция.

Напомним, что пустовавшее восемь месяцев место полномочного представителя Чувашии при президенте РФ в феврале 2016 года занял уроженец Ставропольского края Юрий Акиньшин. Он известен тем, что был уволен в 2013 году с должности заместителя руководителя Росреестра после проверки Счётной палаты РФ, выявившей нарушения в деятельности ведомства примерно на 24 млрд рублей. Другой заместитель —Сергей Сапельников ещё в период проведения проверки бежал за границу. После увольнения Акиньшин не работал около года, а затем стал советником министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева,которому, напомним, инкриминируют получение взятки в размере 2 млн долларов, в связи с чем президент России Владимир Путин утратил доверие к нему и уволил. Вместе с Улюкаевым в ноябре 2016 года и Акиньшин потерял должность советника. Всё бы ничего — кабы были пояснения по неприятным инцидентам. Наверняка Юрий Акиньшин — чист и честен. Однако официальный релиз ограничился дежурной фразой назначенца: «Благодарю за доверие. Я приложу все усилия, чтобы Чувашская Республика, наша земля процветала».

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