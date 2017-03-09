Киргизия, 29 июня, 2007, 09:56 — ИА Регнум. Парламент Киргизии одобрил внесение в проект бюджета на 2007 год дополнительных доходов на сумму 47,37 миллионов долларов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 июня сообщили в пресс-службе Министерства финансов Киргизии .

Как заявил министр финансов Акылбек Жапаров в ходе своего выступления в парламенте, по итогам двух кварталов 2007 года доходы государства с грантами по сравнению с утвержденными параметрами увеличены на 52 млн 631 тыс. долларов и прогнозируются в объеме 844 млн 737 тыс. долларов, с номинальным ростом относительно 2006 года на 28%.