Мурманск, 9 марта, 2017, 18:44 — ИА Регнум.



Mil.ru Десантирование

Десантно-штурмовые и разведывательные подразделения сухопутных и береговых войск Северного флота, дислоцированные в Мурманской области, приступили к практической отработке парашютных прыжков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северного флота.

«Воздушно-десантная подготовка военнослужащих Северного флота активизируется с увеличением продолжительности светового дня в Заполярье, — отметил врио начальника пресс-службы Северного флота капитан 2 ранга Андрей Лузик. — Соблюдая требования техники безопасности, десантники совершают прыжки в светлое время суток при допустимых параметров скорости ветра и температуры. Морские пехотинцы и разведчики мотострелковых соединений прыгают с военно-транспортных самолетов Ан-26 группами в количестве до 30 человек одновременно в различном диапазоне высот — от 500 до 1200 метров».

По словам Лузика, в ходе проведения практических тренировок по воздушно-десантной подготовке военнослужащие отрабатывают практические навыки десантирования в полной боевой выкладке и со штатным оружием. Десантно-штурмовые подразделения морской пехоты после десантирования проводят тренировки по обороне района высадки, а затем — захвата и удержании укрепленных огневых точек.

«Выполнению практических прыжков с парашютом воинов-североморцев предшествовала серьёзная подготовка десантников на наземных тренажерах, — добавил представитель Северного флота. — С началом зимнего периода обучения военнослужащие изучали характеристики, конструкции и порядок укладки парашюта».

Напомним, как уже сообщало ИА REGNUM, разноплановые учения проходят на Северном флоте в разгар учебного года, который стартовал в Вооружённых силах РФ 1 декабря.

Ранее в морских полигонах боевой подготовки тральщики Северного флота выполнили задачи минирования, а затем отработали постановку тралов, элементы поиска мин и их траления.