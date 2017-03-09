Мурманск, 9 марта, 2017, 18:47 — ИА Регнум.



Duma-murman.ru Встреча с датской делегацией

Мурманские депутаты открыты для самого широкого взаимодействия со своими зарубежными коллегами. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в рамках визита делегации постоянного комитета по внешней политике парламента Дании в Мурманск заявил спикер регионального парламента Сергей Дубовой.

«Мы верим, что наработанный за последние десятилетия потенциал добрососедства позволит нам сохранить конструктивные отношения между странами, — заявил Дубовой. — Мурманская область — Арктический субъект Российской Федерации. Дания является прибрежным арктическим государством, членом Арктического Совета. Мы заинтересованы, чтобы Арктика была мирным, процветающим регионом, с хорошей экологией, регионом, где царит взаимопонимание между соседями. Надеюсь, что и наша встреча будет содействовать укреплению контактов между Мурманской областью и Данией на благо наших жителей».

Как отметили в пресс-службе Мурманской областной думы, датчане приехали в регион для общения по вопросам развития Арктического региона, инфраструктуры, защиты окружающей среды в Арктике.

«Датские парламентарии интересовались проблемами изменения климата, полномочиями региона и федерального центра в части налоговой политики, вопросами утилизации ядерных отходов», — добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, это не первый визит датчан в Мурманскую область за последнее время. В частности осенью прошлого года члены Датского общества внешней политики устроили тур по Баренц-региону. Тогда датчане заявили о своём интересе к тому, как на севере России выстраивается сотрудничество в экономике, науке, культуре, спорте.

Напомним, между Россией и Данией в числе прочего существуют разногласия относительно спорных участков арктических акваторий.