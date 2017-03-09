Бишкек, 9 марта, 2017, 18:41 — ИА Регнум. Председатель партии «Ата Мекен», депутат парламента Киргизии Омурбек Текебаев останется под арестом до 25 апреля 2017 года в соответствии с решением Бишкекского городского суда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в судебном органе сегодня, 9 марта.

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Судебная коллегия под председательством судьи Ирины Воронцовой оставила в силе вердикт Первомайского районного суда, избравшего в качестве меры пресечения для оппозиционного лидера два месяца содержания в следственном изоляторе Госкомитета нацбезопасности.

Отметим, что судебное заседание было выездным и проводилось в здании Военного суда Киргизии. Причиной стал митинг сторонников Омурбека Текебаева, первоначально проходивший возле Городского суда киргизской столицы. Впоследствии участники акции протеста также провели пикет близ Военного суда.

Адвокаты лидера оппозиционной партии намерены обжаловать решение Бишкекского горсуда в вышестоящей инстанции — Верховном суде Киргизской Республики.

ИА REGNUM напоминает, что 26 февраля 2017 года спецслужбы Киргизии задержали председателя партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева по требованию Генеральной прокуратуры, возбудившей против него уголовное дело по статьям «Коррупция» и «Мошенничество».

Сторонники оппозиционера считают, что арест Текебаева напрямую связан с наличием у него компромата на семью президента Алмазбека Атамбаева, который ему якобы вручили представители турецких спецслужб. Власти Турции эту информацию опровергают.