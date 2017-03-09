Брюссель, 9 марта, 2017, 18:38 — ИА Регнум. Власти Бельгии арестовали женщину, подозреваемую в оказании помощи людям, которые планировали совершение теракта в Европейском союзе, 9 марта сообщает Associated Press.

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24-летняя Молли Б. была задержана во время полицейского рейда в ночь на 7 марта.

Задержанной предъявлено обвинение в причастности к деятельности террористической организации.

Подозреваемая не связана с терактами в Париже в ноябре 2015 года, заявили представители прокуратуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 марта в аэропорту и в метро Брюсселя прогремело несколько взрывов.

В результате инцидентов погибли более 30 человек, еще более 250 пострадали.