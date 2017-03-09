Москва, 9 марта, 2017, 18:37 — ИА Регнум. Глава Минтруда Максим Топилин опроверг наличие трудностей с выплатами пенсий в Крыму и в Севастополе, передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Старость

«По моим данным, она (ситуация) нормальная, у нас нет никаких сбоев в Крыму и Севастополе по пенсиям», — ответил Топилин на вопрос депутатов Госдумы в ходе заседания фракции КПРФ.

Вместе с тем, по словам крымского омбудсмена Людмилы Лубиной, после окончании переходного периода — с января 2015 года — жители Крыма начали жаловаться на сокращение размера пенсий, тогда пенсии начали рассчитываться по общероссийским правилам.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, заместитель председателя Совета министров Республики Крым Дмитрий Полонский отметил, что никаких проблем с размерами пенсий на полуострове нет.

Одна из местных жительниц пожаловалась главе правительству РФ Дмитрию Медведеву в ходе его посещения Крыма на низкий размер пенсий в республике. В частности, она заявила о неправильной индексации. Медведев ответил, что сейчас нет возможности провести индексацию в одном регионе страны — проблемы есть во всех субъектах РФ. «Денег нет сейчас, найдем деньги — сделаем индексацию», — сказал глава правительства.