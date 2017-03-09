Ленинградская область, 9 марта, 2017, 18:42 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отменить обязательное наличие патентов для работы на территории России для жителей Донецкой и Луганской народных республик, чтобы их трудоустройство в России проходило по упрощенной схеме. Об этом сегодня, 9 марта, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора Ленобласти.

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«Я обратился к президенту с просьбой дать разрешение на проведение упрощенного порядка принятия на работу соотечественников из Луганска и Донецка. В ответ мы обязуемся трудоустроить этих людей на развивающиеся предприятия области, а также помочь им и членам их семей в переезде на новое место жительства», — сказал Александр Дрозденко.

На сегодняшний день от обязательного приобретения патентов на право работать в России освобождены граждане Белоруссии и Казахстана. Губернатор Ленобласти предложил освободить от патентов выходцев из ДНР и ЛНР на два года (в 2017 и 2018 году) при условии их трудоустройства через государственную службу занятости населения.

«Речь идет именно о привлечении необходимых нам специальностей. Сегодня активно развивается и имеет серьезные заказы Выборгский судостроительный завод и Тихвинский вагоностроительный завод. Мы подобрали через наш комитет по труду и занятости те специальности, которые сегодня востребованы на этих предприятиях. Получили предложения от Донецка и Луганска», — добавил Дрозденко.

Предложение возникло в связи с обращением в органы труда и занятости Ленобласти трудового коллектива Алчевского металлургического комбината Луганской области, отметили в правительстве 47-го региона. В связи со сложнейшим экономическим положением на территории ЛНР предприятие закрывается, а 500 его работников остаются без средств к существованию.

Комитет по труду и занятости населения Ленобласти уже предложил металлургам рабочие места на Тихвинском вагоностроительном и Выборгском судостроительном заводах. В случае переезда граждан ЛНР в Ленинградскую область им будет оказана помощь в рамках госпрограммы «Соотечественники», которая успешно реализуется в регионе.

Напомним, 18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов и регистрационных знаков автомобилей, которые выданы гражданам Украины и гражданам ДНР и ЛНР. Признанные по этому указу документы — это дипломы и прочие документы об образовании и квалификации граждан, свидетельства о рождении, о заключении и расторжении брака, свидетельства о смерти и перемене имени.

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