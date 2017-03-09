Вильнюс, 9 марта, 2017, 18:40 — ИА Регнум. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, который сегодня, 9 марта, посетил Вильнюс заявил, что санкции Евросоюза в отношении России «не действуют» и должны быть пересмотрены, он также выразил поддержку планам российской корпорации «Росатом» построить в Венгрии новые атомные реакторы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Barna Rovács (Rovibroni) Венгерская АЭС «Пакш»

«Мы считаем, что санкции показали себя как безрезультатные как в политическом, так и в экономическом смысле», — сказал Сийярто на пресс-конференции после встречи с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом. Он подчеркнул, что только Венгрия из-за этого за три года потеряла почти 7 млрд евро. «Пришло время провести открытую, правильную и прагматичную дискуссию о влиянии санкций», — добавил он.

Сийярто также приветствовал решение Еврокомиссии не препятствовать строительству АЭС «Пакш-2» по технологиям «Росатома». По его словам, они «надёжные», а Венгрия нуждается в новых источниках генерации электроэнергии. Отметим, что проект АЭС «Пакш-2» аналогичный Белорусской АЭС, которую Литва называет «небезопасной» и стремится заручиться поддержкой ЕС для требования остановить строительство.

«Требование Литвы, что все АЭС в регионе должны строиться при соблюдении строжайших международных стандартов безопасности, абсолютно законно. Надеюсь, что наши белорусские друзья будут вести себя так, как того от них ждут, и будут придерживаться всех международных стандартов», — тем не менее, заключил Сийярто.