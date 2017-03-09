Ярославль, 9 марта, 2017, 18:41 — ИА Регнум. Мировой судья участка №1 Даниловского судебного района Ярославской области вынес приговор в отношении 40-летнего жителя города Данилова, который задушил лося снегоходом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре области.

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В суде установлено, что утром 3 марта 2016 года мужчина находился в поле в 1,5 км от деревни Погорелка Даниловского района Ярославской области без разрешения на охоту. Обнаружив в поле лося, он умышленно накинул на шею лося петлю из бечевы, прикрепил ее к снегоходу «Рысь» и резко тронулся с места, в результате чего произошло удушение лося.

В результате преступных действий животному миру был причинён крупный ущерб в размере 200 тыс. рублей. Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 80 тыс. рублей, а также взыскал с него размер причиненного ущерба.