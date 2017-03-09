Рига, 9 марта, 2017, 18:39 — ИА Регнум. Латвия просит Еврокомиссию предоставить срочную финансовую поддержку латвийской рыбной отрасли в связи с простоем судов, специализирующихся на промысле снежного краба, сообщает портал Rus.delfi.lv. Вопрос предоставления помощи с должностными лицами ЕС обсудил министр земледелия Янис Дуклавс.

Alik Траулер

Дуклавс также призвал комиссара ЕС по вопросам среды, моря и рыбного хозяйства Кармену Велла найти решение для ситуации с задержанием в Норвегии латвийского промыслового судна Senators, которое вело промысел краба в водах Шпицбергена и «стало заложником выполнения норм ЕС».

Кармену Велла подтвердил высокую важность этого вопроса и личное участие в его решении. Он отметил, что ЕК в переговорах с Норвегией постарается добиться по возможности быстрейшего освобождения латвийского судна и возобновления промысла снежного краба. ЕК в сотрудничестве с латвийскими экспертами обсудит возможные инструменты поддержки, которые могут быть использованы снижения убытков, возникших у представителей отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 16 января в водах Шпицбергена норвежские власти арестовали латвийской промысловое судно Senators за нелегальный промысел снежного краба в районе континентального шельфа Норвегии. С этого момента латвийская компания North Star Ltd из-за простоя шести судов, начавшегося после действий Норвегии, ежемесячно терпит убытки в размере 731 000 евро.

Министерство иностранных дел Латвии направило в посольство Норвегии ноту с требованием освободить латвийское судно и экипаж в составе 30 человек.

Напомним, хозяйственная деятельность на Шпицбергене регламентируется соответствующим договором от 1920 года. Формально архипелаг находится под суверенитетом Норвегии, однако право использовать его природные ресурсы предоставляется всем странам, подписавшим договор. Власти Норвегии контролируют исполнение законов королевства на территории архипелага. Осло настаивает на праве распространять суверенитет и на континентальный шельф вокруг островов.