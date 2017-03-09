Арбитражный суд Москвы признал бывшего владельца «Черкизона» банкротом
Москва, 9 марта, 2017, 18:33 — ИА Регнум. Бывший владелец печально известного Черкизовского рынка Москвы Тельман Исмаилов признан банкротом. Соответствующее решение принял сегодня, 9 марта, Арбитражный суд Москвы.
Согласно решению суда, бывший владелец Черкизовского рынка, основатель группы компаний АСТ, бизнесмен Тельман Исмаилов является банкротом. Финансовым управляющим оставшегося имущества Исмаилова утвержден Валерий Кубелун. Он даст отчет 6 сентября 2017 года.
Напомним, первую процедуру банкротства Исмаилова, касающуюся реструктуризации его долгов, суд вел в августе 2016 года по заявлению БМ-Банка, входящего в группу ВТБ.
На сегодняшнем заседании Арбитражного суда Москвы финансовый управляющий Исмаилова Алексей Грудцин поддержал свое ходатайство, которое он заявил ранее, о переходе к процедуре реализации имущества Исмаилова в связи с непредставлением заинтересованными лицами в установленный срок плана реструктуризации долгов Исмаилова.
Напомним, Тельман Исмаилов, который контролировал группу компаний АСТ, в 2009 году столкнулся с масштабными претензиями со стороны правоохранительных органов в связи с работой его главного актива — Черикзовского рынка Москвы.
Тогда различные надзорные ведомства обнаружили на Черкизовском рынке многочисленные нарушения. В итоге рынок был закрыт, а затем снесен.
Тельман Исмаилов перед самым закрытием своего рынка перевел существенную часть активов в Турцию, где открыл шикарный пятизвездочный отель в Анталье. Отель назывался Mardan Palace, оцененный немецкой газетой Süddeutsche Zeitung как «самый дорогой отель континента». Но бизнес Исмаилова в Турции не был удачным. В ноябре 2015 года стало известно, что турецкий Halkbank приобрел на аукционе отель Mardan Palace за 361 млн турецких лир (123 млн долларов США), хотя первоначально отель был оценен в 719 млн лир. Перед покупкой Mardan Palace испытывал финансовые трудности, у него образовалась задолженность перед Halkbank и Garanti Bankası, в связи с долгами отеля было возбуждено 67 уголовных дел.