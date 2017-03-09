Москва, 9 марта, 2017, 18:33 — ИА Регнум. Бывший владелец печально известного Черкизовского рынка Москвы Тельман Исмаилов признан банкротом. Соответствующее решение принял сегодня, 9 марта, Арбитражный суд Москвы.

Dan Moyle Банкрот

Согласно решению суда, бывший владелец Черкизовского рынка, основатель группы компаний АСТ, бизнесмен Тельман Исмаилов является банкротом. Финансовым управляющим оставшегося имущества Исмаилова утвержден Валерий Кубелун. Он даст отчет 6 сентября 2017 года.

Напомним, первую процедуру банкротства Исмаилова, касающуюся реструктуризации его долгов, суд вел в августе 2016 года по заявлению БМ-Банка, входящего в группу ВТБ.

На сегодняшнем заседании Арбитражного суда Москвы финансовый управляющий Исмаилова Алексей Грудцин поддержал свое ходатайство, которое он заявил ранее, о переходе к процедуре реализации имущества Исмаилова в связи с непредставлением заинтересованными лицами в установленный срок плана реструктуризации долгов Исмаилова.

Напомним, Тельман Исмаилов, который контролировал группу компаний АСТ, в 2009 году столкнулся с масштабными претензиями со стороны правоохранительных органов в связи с работой его главного актива — Черикзовского рынка Москвы.

Тогда различные надзорные ведомства обнаружили на Черкизовском рынке многочисленные нарушения. В итоге рынок был закрыт, а затем снесен.

Тельман Исмаилов перед самым закрытием своего рынка перевел существенную часть активов в Турцию, где открыл шикарный пятизвездочный отель в Анталье. Отель назывался Mardan Palace, оцененный немецкой газетой Süddeutsche Zeitung как «самый дорогой отель континента». Но бизнес Исмаилова в Турции не был удачным. В ноябре 2015 года стало известно, что турецкий Halkbank приобрел на аукционе отель Mardan Palace за 361 млн турецких лир (123 млн долларов США), хотя первоначально отель был оценен в 719 млн лир. Перед покупкой Mardan Palace испытывал финансовые трудности, у него образовалась задолженность перед Halkbank и Garanti Bankası, в связи с долгами отеля было возбуждено 67 уголовных дел.