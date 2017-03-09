Рига, 9 марта, 2017, 18:20 — ИА Регнум. В целях борьбы с нелегальными иммигрантами и другими нарушителями на латвийско-белорусской границе возведут ограду длиной в несколько десятков километров, заявил начальник Государственной погранохраны Латвии Нормунд Гарбарс, сообщает портал Mixnews.lv.

Колючая проволока

Уже объявлена закупочная процедура на разработку технического проекта оборудования латвийско-белорусской границы и авторский надзор. Согласно технической спецификации закупки, поставщик должен подать не менее трех вариантов конструкции ограждения, которое будет комбинированной металлической оградой из проволоки и колючей проволоки высотой не менее двух метров.

Напомним, протяженность латвийско-белорусской границы — 176 километров. Работы по ее обустройству могут начаться в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в данный момент Латвия возводит многокилометровый забор высотой 3 метра и с колючей проволокой на латвийско-российской границе. Планируется, что забор будет чередоваться с камерами видеонаблюдения и сенсорными системами.