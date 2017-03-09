Ярославль, 9 марта, 2017, 18:24 — ИА Регнум. Прокуратура Ярославской области направила представление врио губернатора региона Дмитрию Миронову в связи с неисполнением обязательств областного бюджета перед муниципальными образованиями, в том числе по финансированию программы «Обустроим область к юбилею». Это следует из ответа прокуратуры региона на обращение одной из фирм-подрядчиков — ООО «Стройинвест», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarprok.ru Прокуратура

Нижегородская фирма выиграла подряд на строительство трех спортивных площадок в школах Ярославля. Стоимость работ составила 15 млн рублей.

«Мы сдали работы в срок, оплата согласно договору должна была произойти до 30 сентября 2016 года. Нам заплатили лишь 20% от этой суммы, которая предусматривалась из местного бюджета. Остальные деньги, которые были запланированы в областном бюджете, нам не заплатили. Нам сказали, что область не перечислила деньги городскому бюджету, соответственно, бюджет не дал их школам, с которыми у нас заключен контракт. В феврале на заседании областной думы деньги на погашение кредиторской задолженности были выделены, но нам так до сих пор и не заплатили. Мы были вынуждены обратиться в прокуратуру и представительство Президента в ЦФО. Мы работаем и в других областях, но с таким затягиванием выплат сталкиваемся впервые», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора ООО «Стройинвест» Андрей Аглиулин.

С такой же ситуацией столкнулись многие другие подрядчики. Так, ООО «РЭУ-11» только по 3 муниципальным контрактам в рамках программы «Обустроим область к юбилею» не получило 43 млн рублей за выполненные работы. Деньги не выплачены до сих пор. При этом ряд подрядчиков взяли кредиты, не могут заплатить субподрядчикам или выплатить в полном объеме заработную плату.

В прокуратуре области корреспонденту ИА REGNUM рассказали, что представление в адрес врио губернатора было направлено 7 февраля. В адрес прокуратуры поступило около 10 обращений предпринимателей, кроме того, факт задолженности областного бюджета констатировали городские и районные прокуроры в ходе надзорной деятельности.

«На 1 января задолженность областного бюджета перед муниципальными образованиями по различным программам, в том числе «Обустроим область к юбилею», составила 698 млн рублей. Сейчас ситуация несколько изменилась, долги постепенно гасятся. Ответ от правительства области мы ожидаем на следующей неделе», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Ярославской области.

Программа «Обустроим область к юбилею» была приурочена к 80-летию Ярославской области. Общий объем финансирования составлял 1,5 млрд рублей. При этом ряд работ, в основном по ремонту дворов, так и не был выполнен.