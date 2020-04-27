Ставрополь, 9 марта, 2017, 19:43 — ИА Регнум.



Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборка зерновых

В Ставропольском крае изменения в законодательство о выделении долей сельскохозяйственных земель привело к росту их стоимости. Региональные власти решили пересмотреть нормы краевого закона об обороте земель сельхозназначения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Принятый в конце прошлого года краевой закон об обороте земель сельхозназначения увеличил минимальный размер выделяемого надела с 30 до 2,5 тыс. га. В результате принятия закона стоимость пая в ряде районов выросла до 600−700 тыс. рублей, и в краевую комиссию по решению земельных споров поступило более тысячи обращений именно от пайщиков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора края.

Защищая интересы региона по сохранению в региональной собственности сельхозземель, закон создает ряд трудностей для мелких фермеров, которые намереваются выкупить небольшие арендуемые доли или незначительно увеличить их. Стало понятно, что закон ущемляет интересы владельцев земельных паев. Это прозвучало 9 марта на совещании в региональном правительстве.

Глава региона Владимир Владимиров предложил сократить размер выделяемой земли до одного пая.

«Это даст людям возможность получить заработанные ими деньги», — прокомментировал свою инициативу губернатор. Он добавил, что соответствующие поправки готовятся сейчас в правительстве.

При этом глава края отметил, что закон сыграл свою роль в сохранении сельхозземель в собственности края.

«Мы увидели всех, кто хотел прийти на нашу землю из-за пределов края — кто пытался нас покупать, подкупать наши службы. Действующая норма не позволила им этого», — заявил Владимиров.

Процесс перезаключения договоров аренды сельхозземель, находящихся в долевой собственности, продлится еще два года.

«Думаю, что это правильный шаг губернатора, который поддержит сельское хозяйство и малый бизнес. Как это будет реализовано на практике (сколько появится новых малых предприятий), будем оценивать уже в следующем году», — прокомментировал законопроект бизнес-омбудсмен Ставрополья Кирилл Кузьмин, который, будучи депутатом региональной Думы прошлого созыва, выступал против принятия «закона жирных котов».

Кузьмин отметил, что сегодня земельные паи в хозяйствах бывают значительно меньше минимального размера надела, разрешенного для выделения в собственность. В некоторых хозяйствах они достигают 5 га и меньше.

«В целом, думаю, что инициатива губернатора должна позитивно отразиться на развитии сельского хозяйства и экономики края в целом», — добавил уполномоченный по правам предпринимателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, закон об увеличении размера выделяемых в собственность арендованных земельных паев вызвал немало споров. Он проводился региональным парламентом дважды и был одобрен на заседании регионального парламента 24 ноября 2016 года.

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Власти региона приняли его, опасаясь вытеснения местных сельхозработников крупными агрохолдингами, выводя земли сельхозназначения из краевой собственности и тем самым лишая край доходов. Авторы закона посчитали, что в крае также необходимо предотвратить дробление сельхозугодий для эффективного их использования. У крупных аграриев больше возможности применения современных агротехнических технологий, высокопроизводительной техники. Большие по размеру площади земельных участков позволят сохранить традиционно сложившиеся севообороты.

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В народе принятый закон назвали «законом жирных котов», поскольку он защищает интересы крупных землевладельцев, не считаясь с интересами мелких аграриев. Крупных в регионе 18 предприятий. Все остальные — более 10 тыс. фермеров.

Сейчас закон оспаривается в судебном порядке, поскольку прокуратура посчитала, что при принятии закона не были учтены права и свободы аграриев, которым принадлежат доли в праве собственности на земельные участки сельхозназначения.

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Однако власти настаивают, что для крестьянско-фермерских хозяйств, которые уже ведут хозяйство на небольших участках (от 30 га), предусмотрена законом возможность выделения этих участков в собственность.

Одновременно в Ставропольском крае подсчитывают ущерб от сделок с сельхозземлями, в результате чего земли были выведены из хозяйственного оборота региона. По данным правительства региона, по разным схемам из хозяйственного оборота ставропольских предприятий были выведены около 27 тысяч га земли.

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С 15 января в крае работает комиссия по решению земельных споров.