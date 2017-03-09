Ростов-на-Дону, 9 марта, 2017, 18:03 — ИА Регнум.



ИА REGNUM Дети

Более 88,5 тыс. детей готовится принять в период летних каникул Ростовская область. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора 9 марта, в реестр летних лагерей вошло меньше организаций, чем в 2016 году.

Так, готовятся встретить детвору 898 учреждений. Это и загородные лагеря, и санатории. Для юных жителей Дона и других российских регионов устроят отдых с палатками, на базе школ будет организовано дневное пребывание детей.

До старта летней оздоровительной кампании предстоит благоустроить территории, при необходимости провести ремонт, закупить оборудование для пищеблоков, оснастить всем необходимым медчасти. Треть баз отдыха уже готовы к приёму детей.

По информации донского правительства, более 363 тыс. детей удалось охватить всеми видами отдыха, оздоровления и занятости летом 2016 года.

На эти цели из средств федерального, областного и муниципальных бюджетов, а также родителей и работодателей было направлено 1,4 млрд рублей. Прошлым летом на Дону приняли детей 887 учреждений. Здесь отдохнули более 6 тыс. детей из других российских регионов.