Рубцовск, Алтайский край, 9 марта, 2017, 17:58 — ИА Регнум. Несмотря на то, что присутствие Сибирской генерирующей компании в Рубцовске длится всего несколько месяцев, энергетики смогли проявить весь свой профессионализм и компетенцию, а также приложить неимоверные усилия, чтобы текущий отопительный сезон прошел без серьезных проблем. Но это лишь часть глобального проекта, призванного остановить деградацию теплового хозяйства в городе и наладить бесперебойное теплоснабжение на оборудовании имеющихся тепловых источников. О том, каким образом этот проект будет реализован и в чем могут возникнуть сложности директор Сибирской генерирующей компании Михаил Кузнецов и губернатор Алтайского края Александр Карлин обсудили в ходе рабочей встречи, состоявшейся 7 марта на Алтае, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СГК.

Светлана Шаповалова Территория Южной тепловой станции в Рубцовске

Светлана Шаповалова Руководство СГК и ЮТС обсуждают проблемы реализации уникального проекта во улучшению теплоснабжения Рубцовска

Напомним, СГК уже зарекомендовала себя в Барнауле как социально ответственная компания. Именно поэтому для решения проблем с теплоснабжением в Рубцовске выбор властей пал на Сибирскую генерирующую компанию.

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«Эта тема была отдана в безответственные руки владельцев предприятия, которые в течение ряда лет не занимались приведением этого актива в надлежащее состояние. Каждый раз работа была организована в рамках одного отопительного сезона, безобразно велась текущая деятельность, не выстраивались экономические показатели», — пояснил губернатор Александр Карлин, оценивая ситуацию на Рубцовской ТЭЦ.

Светлана Шаповалова Территория Южной тепловой станции в Рубцовске

В своем выступлении он упрекнул исполнительную власть в Рубцовске, которая «не спешила с тарифным регулированием, была недостаточно активна во взаимодействии с собственниками».

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Михаил Кузнецов в ходе встречи информировал, что запланированные компанией мероприятия по реконструкции системы теплоснабжения выполняются, однако, по оценке специалистов, существует вероятность осложнений, связанных с работой Рубцовской ТЭЦ. По этой причине, вероятно, Южной тепловой станции придется взять на себя обеспечение теплом всего города уже к следующему осенне-зимнему периоду, и это несколько усложняет задачу, но не делает ее невыполнимой.

Светлана Шаповалова Работы СГК улучшению теплоснабжения Рубцовска

Самым трудным (с технической точки зрения) мероприятием, по мнению энергетиков, станет установка турбины на Южной тепловой станции (ЮТС), которая будет завершена не ранее 2018 года. Однако, ее отсутствие к началу осенне-зимнего периода не создает никаких рисков для теплоснабжения города.

«До старта отопительного сезона будут проведены работы по повышению надежности работы используемого на ЮТС мазутного котла. В то же время решается задача повышения квалификации эксплуатационного персонала станции, в том числе, специалистов направят для прохождения стажировок на предприятия Сибирской генерирующей компании. Второй по сложности является задача установки двух угольных котлов по 30 Гкал/час, так как станция изначально проектировалась на другой объем и состав оборудования», — сказано в официальном пресс-релизе СГК.

Светлана Шаповалова Работы СГК улучшению теплоснабжения Рубцовска

Говоря о самом подходе к реализации этого проекта, Михаил Кузнецов отметил, что срок выполнения этой нестандартной задачи по монтажу такого рода агрегатов на Южной станции увеличится по причине ограниченности пространства, куда нужно установить эти котлы. «Поэтому мы можем с уверенностью говорить, что они будут завершены только в 2018 году. Но есть возможность смонтировать один котел уже в нынешнем году после наступления ОЗП», — заявил Михаил Кузнецов. Но губернатор Александра Карлина он заверил, что в предстоящий отопительный сезон энергетики сумеют войти с текущим объемом мощностей, которых в принципе достаточно, чтобы обеспечить весь город. «Но пока не построены эти котлы, в тридцатиградусные морозы отсутствует какой бы то ни было резерв», — предостерег Михаил Кузнецов.

Вместе с тем, по его словам, переустройство теплосетевого комплекса города для создания возможности перевода теплоснабжения на единый источник к отопительному сезону уже завершится.

«Для этого энергетикам необходимо построить около 1,7 км новых сетей и реконструировать порядка 20 км ветхих, в случае с Рубцовском это не многим отличается от нового строительства. До начала отопительного сезона будут проведены испытания с целью проверки надежности работы новой схемы теплоснабжения Рубцовска. Кроме того, необходимо подготовить более ста тепловых узлов в жилых кварталах Рубцовска для работы в новом температурном режиме», — пояснил генеральный директор СГК.

Светлана Шаповалова Руководство СГК и ЮТС обсуждают проблемы реализации уникального проекта во улучшению теплоснабжения Рубцовска

За день перед встречей с губернатором господин Кузнецов посетил Рубцовск, и обсудил там насущные вопросы с руководителями муниципаллитела.

«В Рубцовске работают муниципальные организации, промышленность, управляющие компании, частный сектор — у нас по всем есть план действий. Но люди должны понимать, что на авось пройти нельзя. Нужно делать все аккуратно, соблюдать технические требования в связи с переходом на другой температурный график. При желании к 15 сентября мы будем готовы заместить Рубцовскую ТЭЦ. Нерешаемых проблем на сегодня мы не видим, они больше психологические. С властями региона и города Рубцовска есть взаимопонимание, все рабочие моменты решаем совместно. И так будет впредь», — подчеркнул Михаил Кузнецов.

В завершение встречи с губернатором он высказал просьбу не выводить из эксплуатации Рубцовскую ТЭЦ на время осенне-зимнего периода 2017−2018 гг. По его словам, это необходимо для поддержания резерва мощности до полного окончания модернизации системы теплоснабжения города.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на создание надёжной современной схемы теплоснабжения в Рубцовск планируется направить сумму порядка 1,5 млрд рублей. Помимо надежного и качественного снабжения потребителей теплом и горячей водой, установка нового оборудования позволит улучшить экологическую обстановку в городе и снизить до нормативных показателей выбросы вредных веществ в атмосферу.

Об уникальности проекта Михаил Кузнецов подробно рассказал журналистам в ходе выездной пресс-конференции в Рубцовске, признав, что компания вкладывает внушительную сумму в долгосрочный инвестиционный проект, срок окупаемости которого составляет более 10 лет и размер прибыли весьма туманен.

Реализуемый проект в СГК называют социально направленным, но полагают, что возможность окупить такие масштабные инвестиции за счет поиска и реализации таких внутренних резервов существуют в любой теплосистеме любого города.