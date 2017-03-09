Уфа, 9 марта, 2017, 17:40 — ИА Регнум.



Евгений Акатьев Окна зашторены, покупателей мало

Особенностями празднования 8 Марта в Башкирии стало небольшое количество и относительная скромность корпоративов, отсутствие праздничного оформления улиц и неудовлетворительное состояние проезжей части и тротуаров. Опрошенные ИА REGNUM эксперты разделились во мнении, связано ли отсутствие показной пышности с предстоящими выборами президента России в 2018 году.

Поздравления главы республики Рустэма Хамитова и спикера регионального Госсобрания Константина Толкачева не отличались особой креативностью, что, по мнению опрошенных экспертов, в очередной раз подтверждает абсурдность утверждений о том, что администрация президента РФ давала какие-либо рекомендации российским губернаторам по поводу поздравлений женщинам с праздником 8 марта. Рустэм Хамитов, в отличие от губернатора нижегородской области Валерия Шанцева, снявшегося в видеоролике в рамках интернет-флешмоба «Mannequin Challenge», ограничился простым поздравлением на официальном сайте, Константин Толкачев сделал поздравление в одной из соцсетей.

«Думаю, что все губернаторы понимают эмоциональную значимость этого праздника, поэтому старались свои поздравления оформить душевно, достучаться до дамских сердец, — выразил мнение политолог Ильдар Габдрафиков. — Кому-то это удалось сделать блестяще, кому-то не очень. Мне лично очень понравилось поздравление самого Владимира Владимировича Путина. Уверен, что Кремль не давал указания губернаторам по этому поводу».

Эксперты и пользователи соцсетей отмечают особую «домашность» празднования 8 Марта в трудовых коллективах, как и отсутствие пышных корпоративов. «Как понял, была дана негласная команда тихо посидеть всем на работе, по-семейному, и разойтись отдыхать, — поделился один из собеседников агентства. — . Узнавал, во всех организациях провели чаепития по девизом «поменьше спиртного» и «нельзя, как раньше бывало». Получилось неплохо».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году мартовский корпоратив «Башнфти» проводился за 5,6 млн рублей на 750 сотрудников, Напомним, ранее «Башнфть» попала в список самых расточительных за дорогостоящие корпоративы.

«В этом году целый ряд известных мне госструктур и корпораций с государственным участием отмечали 8 Марта подчеркнуто скромно и даже почти буднично, — отметил уфимский политик Максим Божко. — Из общения с несколькими знакомыми лицами из числа топ-менеджмента корпораций узнал, в корпорации и госструктуры от власти поступила настойчивая рекомендация «обойтись без шика». По мнению общественного деятеля, такая позиция правительства вполне объяснима и логична:

«Уже всего лишь через год в России состоятся президентские выборы, и не стоит давать оппонентам хоть какие-то реальные поводы для разжигания народного недовольства, — пояснил свою позицию Божко. — Кризис ликвидности в стране все так же в разгаре, и собственники компаний экономят на всем»,

Политолог Ильдар Габдрафиков не усматривает связи грядущих выборов с сегодняшней экономией на праздниках. «Банально, у многих предприятий и организаций бюджеты не позволяют с размахом провести праздник, — полагает политолог. — Хотя чувствуется, что наши люди очень любят и хотят этот праздник. Несмотря на относительную скромность из-за ограниченных финансовых возможностей, во многих учреждениях и фирмах празднование прошло очень душевно. 8 Марта в нашей стране давно уже из идеологического мероприятия превратился в близкий для всех праздник, который органически объединяет людей. Видимо, из-за того, что он одновременно является как общественным, так и семейным торжеством».

По мнению фронтмэна группы Via Chappa Ильи Тавлиярова, сотрудники предприятий отмечали праздник небольшими, в несколько человек, дружескими компаниями на концертах. «Во время своего праздничного выступления на одной из лучших концертных площадок города я наблюдал такие группки сослуживцев, — рассказал музыкант. — Нельзя сказать, чтобы количество зрителей резко выросло, оно было таким же, как в воскресные дни, в вот сумма среднего чека в праздники как правило, больше. Не экономят уфимцы и на цветах, их покупают повсюду. Не празднично лишь состояние уфимских улиц, праздничного оформления почти нигде не видно».

«Вообще никакого праздничного оформления, — негодует одна из почтальонов. — И, на мой взгляд, праздничных почтовых отправлений в это 8 Марта примерно столько же, сколько и в предыдущие годы. О праздниках говорят только скидки на конфеты в некоторых продуктовых магазинах, а на улицах — грязь и бездорожье».

Искушенные зрители выделили из предпраздничных мероприятий фестиваль женского кино и выставку фотопортретов известных женщин республики. Из социально-значимых мероприятий особое место занимают праздник, организованный 5 марта студентами волонтерского движения «Прикосновение» совместно с сотрудниками Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых для слепоглухих людей, а также «творческий завтрак» для мам детей с расстройствами аутистического спектра, который состоится 12 марта.