Москва, 9 марта, 2017, 17:46 — ИА Регнум. Косметическими методами проблема пятиэтажек не решается, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, эта часть жилого фонда морально и физически устарела. Соответствующее заявление он сделал 9 марта, сообщает сайт мэра Москвы.

Commons.wikimedia.org Пятиэтажка

«Устаревшие фундаменты, разошедшиеся стены, провисшие балконы, инженерные коммуникации, которые замурованы в стенах. Даже, если предположить, что мы каким-то образом отремонтируем эти дома, они через 10−15 лет в силу особенностей своей конструкции, будут аварийными», — уточнил Собянин.

В виду того, что уже сейчас около 15% этой части жилого фонда столицы могут быть признаны аварийными, а в будущем их количество будет только возрастать, то, как подчеркнул мэр, решение о проведении реновации, мера не только вынужденная. Принимая подобное решение власти Москвы, также принимали во внимание большое количество обращений граждан, с просьбами решить проблему пятиэтажного жилого фонда.

Градоначальник также раскрыл некоторые подробности программы сноса пятиэтажек. По его словам, жители домов, включенных в программу реновации, платить за капремонт не будут: «Ранее уплаченные взносы пойдут на строительство новых домов. Хотя, конечно, этих денег не хватит даже на сотую часть необходимых затрат».

Кроме того, очередники из сносимых домов получат новые квартиры по социальным нормам предоставления жилья. То есть условия переселения жителей пятиэтажек останутся прежними: жилая площадь квартир метр в метр, прихожая, кухня и санузел — «по новым стандартам, как правило, больших размеров».

В итоге исходя из расчета семьи из трех человек при городском нормативе по обеспечению жильем 18 кв. м на человека для расселения очередников, проживающих в пятиэтажках, необходимо порядка 1,35 млн кв. м.

Что же касается надежности и долговечности нового жилья, то как заверил мэр, «дома будут строить из современных материалов по современным проектам»: «Из монолитных конструкций или панелей. Простоят как минимум лет 100. Строительство домов из старых панельных серий в городе запретили».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент Владимир Путин дал поручение мэру Москвы Сергею Собянину разработать и приступить к реализации новой программы по расселению не попавших в программу «Жилище» пятиэтажных домов. В беседе с московским градоначальником президент отметил, что данная мера будет отвечать настроениям и ожиданиям москвичей, связанным со сносом этих домов и строительства на их месте нового жилья.

Стоит также отметить, что ранее в правительстве Москвы скептически воспринимали идею реновации пятиэтажек несносимых серий. Чиновники ссылались на то, что на такую масштабную программу в городской казне нет средств.

Подробности читайте здесь: В Москве приступили к реализации поручения Путина о расселении пятиэтажек

И здесь: В мэрии Москвы скептически восприняли инициативу по сносу пятиэтажек