Ростов-на-Дону, 9 марта, 2017, 17:40 — ИА Регнум. Ещё не начавшийся матч между «Ростовом» и одним из самых популярных клубов мира «Манчестер Юнайтед» уже бьёт рекорды. Мало того, что билеты на предстоящую сегодня, 9 марта, встречу вызвали небывалый ранее ажиотаж и разлетелись буквально за считанные часы, так и увидеть воочию противостояние жёлто-синих и «красных дьяволов» пожелали футбольные болельщики из разных стран мира, передает корреспондент ИА REGNUM.

Fc-rostov.ru Ростовские болельщики

Билеты в дефиците

Стать зрителем исторической игры сможет далеко не каждый. «Ростову» даже пришлось сделать официальное заявление по поводу реализации билетов на встречу с «МЮ». Во-первых, возможности стадиона ограничены — «Олимп-2» вмещает 15 тыс. 256 зрителей. Практически все владельцы абонементов, имеющие привилегии в выкупе билетов, приобрели их. Затем в продажу поступило ограниченное количество квитков, разлетевшихся мгновенно.

Во-вторых, свою квоту для выкупа получили активные болельщики «Ростова» и «МЮ», УЕФА, спонсоры и партнеры клуба, а также профильные спортивные ведомства и организации, сотрудники клуба и прессы. Как минимум 20 тыс. коллективных заявок на приобретение заветной «проходки» не были удовлетворены.

Социальные сети и различные сайты в последние дни пестрят объявлениями о продаже билетов. Так, например, житель Таганрога выставил на продажу билет за 1 млн рублей. Стоимость же самого дешевого билета была на уровне 2,5 тыс. рублей, самого дорогого — 16 тыс. рублей. Но главное не то, что квитки продают втридорога, а то, что подлинность этих билетов никто не гарантирует. Чаще всего билеты предлагают мошенники.

Радушный приём

Перед важной футбольной баталией, которую примет ростовский стадион «Олимп-2», донской губернатор Василий Голубев провёл встречу с вице-президентом и по совместительству тренером «Ростова» Курбаном Бердыевым.

«Благодарю вас за работу, за то, что вы сделали из «Ростова» клуб, который знают, о котором говорят, который любят почитатели футбола», — сказал губернатор.

Глава региона не только поблагодарил туркменского специалиста за достижения донской футбольной дружины, но и пожелал команде дальнейших успехов.

«Я думаю, что у наших ребят настроение боевое. Они уже неоднократно продемонстрировали это в предыдущих играх. Они умеют концентрироваться. Сегодня весь Ростов, вся Ростовская область и, мне кажется, вся Россия живёт ожиданием этого матча. Давайте все вместе пожелаем ребятам удачи: настоящей, результативной. Ну, и болеть будем так, чтобы эта удача от них не ушла», — сказал губернатор Ростовской области в интервью ГТРК «Дон-ТР».

Накануне матча посол Ростова-на-Дону на ЧМ-2018 Виктория Лопырева сообщила о своём визите на Дон. «Мисс Россия-2003», светская львица решила не только поддержать родную команду, но и лично встретиться с английской прессой, провести гостям экскурсию по южной столице. Также Лопырева призвала горожан и гостей Ростова-на-Дону быть гостеприимными хозяевами.

Болельщики не позволят заболеть

Болельщики «Ростова» подготовили фанатам английского клуба сюрприз. Каждому гостю из туманного Альбиона они выдадут плед.

«Всем известно, что погода в марте непредсказуема, и мы как гостеприимные хозяева должны позаботиться о своих гостях», — уточнили в пресс-службе ростовчан.

Но самое главное — жёлто-синие хотят развенчать миф о том, что Ростов-на-Дону небезопасный город. Кроме того, проведение акции должно стать примером для всех жителей российских регионов, принимающих чемпионат мира по футболу в 2018 году.

Ожидается, что в гостевом секторе за «МЮ» будут болеть около 500 фанатов. Все они преодолели тысячи километров, чтобы увидеть кумиров.

Бесплатные бургеры

В случае победы ростовчан над соперниками из Англии одна из сетей быстрого питания раздаст желающим по гамбургеру. Сэндвич можно будет получить, сказав на кассе кодовое слово. Также уточняется, что один человек сможет получить только один бутерброд.

Поддержать любимую команду можно будет в центральном парке имени Горького, где пройдет прямая трансляция матча. Как сообщает горадминистрация, все жители и гости города увидят футбольную баталию на большем экране совершенно бесплатно. Массовый показ состоится на летней эстраде парка.

Добавим, что первый матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед» обслужат немцы. Главным судьей назначен Феликс Цвайер. Помогать ему будут арбитры Торстен Шиффнер и Марко Ахмюллер, за воротами — Патрик Иттрих и Марко Фриц. Четвертый рефери — Ян Зайдель.

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