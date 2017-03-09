Санкт-Петербург, 9 марта, 2017, 17:39 — ИА Регнум. Вибрация выкатного футбольного поля стадиона на Крестовском острове в Петербурге устранена. Как заявили 9 марта корреспонденту ИА REGNUM в компании «Метрострой», которая является генеральным подрядчиком строительства арены, работы по устранению вибрации и испытания завершились незадолго до визита на стадион генерального секретаря FIFA Фатмы Самуры.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Футбольное поле стадиона на Крестовском острове

Напомним, Самура, бразильский защитник Кафу и делегация Оргкомитета «Россия-2018» утром 9 марта запустили в Петербурге отсчет 100 дней до начала Кубка конфедераций .

Именно комиссия FIFA в конце октября 2016 года обнаружила недопустимо высокий уровень вибрации выкатного поля стадиона, который на время турнира будет носить имя «Санкт-Петербург Арена». Тогда петербургским властям было указано, что если вибрацию не устранят, матчей международного уровня стадион не получит. В ответ власти Петербурга и вице-премьер Виталий Мутко пообещали, что сделают всё необходимое, чтобы избавить поле от вибрации.

Однако непосредственно работы по устранению вибрации начались только в феврале, после завершения тестовых мероприятий на стадионе, во время которых поле находилось за пределами чаши стадиона. 24 февраля оно было задвинуто на штатное место.

В конце февраля вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявлял, что порядка ста инженеров и рабочих трудятся по 24 часа в сутки в две смены, чтобы успеть устранить лишнюю вибрацию перед новым посещением делегации FIFA.

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Для этого необходимо было усилить каркас выкатного поля еще 300 тонн дополнительных балок, укрепить девятимиллиметровую металлическую плиту по периметру поля, вывесить поле на домкраты уже в чаше стадиона. В качестве стандарта строители взяли показатели вибрации на стационарном газоне стадионе «Петровский».

Во время своего визита на стадион 9 марта Фатма Самура заявила, что и российские власти, и болельщики крайне привержены идее провести Кубок конфедераций 2017 года и чемпионат мира 2018 года в России на высочайшем уровне, и это заметно по степени подготовки стадиона.

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Напомним, в конце декабря 2016 года строительные работы первого этапа по возведению стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга официально завершены. Все работы по приспособлению стадиона к проведению футбольных матчей, а также все работы вокруг стадиона и благоустройство территории должны завершиться к 1 мая 2017 года.

Летом стадион примет матчи Кубка конфедераций, которые пройдут под эгидой FIFA с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.