Ярославль, 9 марта, 2017, 17:37 — ИА Регнум. Секретарь политсовета Ярославского городского отделения «Единой России» Артур Ефремов подал документы на участие в предварительном внутрипартийном голосовании по выборам депутатов муниципалитета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сам Артур Ефремов.

Yaroslavl.er.ru Артур Ефремов

«Я принял решение выдвинуть свою кандидатуру на предварительное голосование чтобы принять участие в тех позитивных изменениях, что происходят сегодня в городе и регионе. Я поддерживаю программу развития города, которую озвучил мэр Ярославля Владимир Слепцов, поддерживаю направления работы команды исполняющего обязанности главы региона Дмитрия Миронова. Необходимо обеспечить поддержку программ исполнительной власти на депутатском уровне, дополнить их пожеланиями избирателей», — рассказал Артур Ефремов.

Артур Ефремов примет участие в праймериз по 15 избирательному округу Ленинского района Ярославля. В 2012 году Артур Ефремов уже участвовал в выборах депутатов муниципалитета. Тогда он баллотировался по партийному списку «единороссов» в 7 избирательном округе Заволжского района Ярославля, но избран не был.

«В 2012 году партия попросила меня поработать в Заволжском районе, но по результатам выборов я не набрал необходимого для избрания процента голосов. Сам я проживаю в Кировском районе города, моя мама живет в Ленинском районе, Ленинский район очень мне близок. Сегодня Кировский и Ленинский районы Ярославля фактически объединены, буду работать над развитием территории этого центрального района города», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM выбор округа Артур Ефремов.

Артур Ефремов — ярославский предприниматель, в 2013—2016 годах возглавлял региональное отделение общественной организации поддержки малого и среднего бизнеса «Опора России», в декабре 2016 года возглавил Ярославское городское отделение «Единой России».

Ефремов стал уже вторым кандидатом внутрипартийного предварительного голосования «Единой России». Первым был врач-онколог Дмитрий Петровский, подавший документы также и на праймериз по довыборам в областную думу в избирательном округе № 9 Ленинского района Ярославля.

Праймериз по довыборам в Ярославскую областную думу и по выборам депутатов муниципалитета Ярославля пройдут 28 мая. Документы от желающих принять участие принимаются до 27 апреля.