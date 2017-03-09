Красногорск, 9 марта, 2017, 17:16 — ИА Регнум. В Московской области в 82 населенных пунктах планируется провести газ в 2017 году, предает Агентство городских новостей «Москва».

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Каждый год сдаем не менее 70−80 объектов. В 2017 году планируется 82 населенных пункта поставить на газ», — рассказал зампред комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики, генеральный директор ГУП МО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков.

По его словам, более 30 тысяч человек получат возможность газификации по самым низким расценкам.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году план по развитию газификации в Подмосковье выполнили на 100%. За год было построено и введено в эксплуатацию 80 объектов газификации. Газ пришел в дома 30 тысяч жителей области. Кроме того, в 2016 году в Подмосковье газифицировано 4 индустриальных парка.