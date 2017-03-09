Украина, 9 марта, 2017, 17:05 — ИА Регнум. На могиле украинского поэта Тараса Шевченко в городе Каневе (Черкасская область) в день его рождения произошла драка. Об этом сегодня, 9 марта, сообщают украинские «Вести».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский радикал

Активисты движения «Украинский выбор — Право народа» пришли на могилу поэта Тараса Шевченко почтить память в день его рождения. Активистов «Украинского выбора» было около 50 человек.

Однако, доступ к могиле Тараса Шевченко был заблокирован украинскими радикалами из националистического движения «Гражданский корпус «Азов» и партии «Свобода». Нацистские молодчики не пустили активистов «Украинского выбора» к могиле Шевченко. Они кричали «Долой!».

Активисты «Украинского выбора» в течение получаса пытались прорвать ряды радикалов, которых было более сотни, но не смогли этого сделать и были вынуждены отступить.

При этом столкновении присутствовала полиция, но никаких действий она не предпринимала. Стражи порядка просто смотрели на то, как происходят правонарушения и ничего не делали.

Тарас Шевченко — поэт, живший в Российской империи в первой половине XIX века. Литературное наследие Шевченко, центральную роль в котором играет поэзия, в частности сборник «Кобзарь», считается основой современной украинской литературы и во многом литературного украинского языка.