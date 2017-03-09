Ярославль, 9 марта, 2017, 17:09 — ИА Регнум. Член рыбинской Общественной палаты Николай Брядовой подготовил проект открытого письма к врио губернатора Ярославской области Дмитрию Миронову с просьбой приостановить решение о переводе всех коммунальных платежей в региональный единый информационно-расчётный центр. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Общественной палате Рыбинска.

Фото со страницы в Facebook Николай Брядовой

Проект письма уже обсудили в трех комитетах Общественной палаты. В дискуссии принимали участие и представители управляющих компаний и городской администрации. Участники обсуждения отметили тот факт, что сам механизм действия «ЯроблЕИРЦ» идёт в разрез с проектом изменений в Жилищный Кодекс РФ, подготовленным Минстроем России и планируемым к рассмотрению Государственной Думой РФ в ближайшее время.

Принятый за основу текст открытого письма цитирует ярославское сетевое издание «Ярновости».

«Настораживает и то, что АО «ЯрОблЕИРЦ» выбрано без конкурса, имеет незначительный уставной капитал (1 млн. руб.) в сравнении с миллиардным объемом денежных средств населения, которые ему предстоит обрабатывать, ответственность АО не застрахована, репутация и история этой компании отсутствует. Правительством Ярославской области объявлено, что агентское вознаграждение АО «ЯрОблЕИРЦ» будет составлять 3,9% от всех платежей за коммунальные ресурсы и содержание жилья, что значительно превышает сложившуюся в Рыбинске рыночную стоимость подобных услуг. Так, кассовое обслуживание в городе составляет от 0,6% до 0,8% при оплате через кассы расчетных центров, и 1% при оплате в Сбербанке», — говорится в письме.

Николай Брядовой считает, что при переходе на расчеты через АО «ЯрОблЕИРЦ» расходы населения на данный вид услуг возрастут более чем в 2 раза. Поскольку расчётное обслуживание заложено в тариф, управляющие компании на законном основании будут удерживать средства, потраченные на услуги АО «ЯрОблЕИРЦ», из состава платы за содержание жилого помещения. Это естественно приведёт к снижению объема других услуг управляющих компаний и текущего ремонта жилых домов.

Автор письма предлагает региональному правительству сократить размер агентского вознаграждения АО «ЯрОблЕИРЦ» до рыночной стоимости подобных услуг в Рыбинске — от 1,6% до 1,8% и не допустить административного принуждения к заключению договоров именно с АО «ЯрОблЕИРЦ».

«Я еще год назад предлагал изменить законы, регулирующие сферу ЖКХ и ввести уголовную ответственность за нецелевое использование платежей. И это лучшее решение, чем создавать какие-то структуры. Ведь жители платят исправно, почему они должны платить вдвое больше, чтобы их деньги дошли до адресата», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Николай Брядовой.

В ближайшее время депутаты общественной палаты города Рыбинска должны обсудить окончательный текст письма и отправить его врио губернатора.