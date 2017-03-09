Самара, 9 марта, 2017, 17:06 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемых должностей десять генералов из структур МВД, СК РФ и ФСИН, в их числе начальник глава ГУ МВД по Самарской области генерал-майор Сергей Солодовников, сообщает ИА REGNUM.

63.мвд.рф Сергей Солодовников

Генералу-лейтенанту полиции Сергею Солодовникову 52 года. В органах внутренних дел с 1988-го. Прошел все ступени оперативной работы, начиная с оперуполномоченого учреждений исправительной системы, оперуполномоченного уголовного розыска до начальника отдела уголовного розыска УВД Подольского района Московской области. В 2005 — 2006 годах являлся заместителем начальника ГУ МВД России по Южному федеральному округу, в 2006 — 2011 годах — первым заместителем. Курировал вопросы борьбы с коррупцией и организованной преступностью. Возглавлял оперативные штабы МВД России по раскрытию преступлений на территории Ставропольского края, Дагестана, Республики Ингушетия, Карачаево-Черкессии.

Ветеран боевых действий. С 2005 по 2006 год и с 2007 по 2009 год выполнял задачи в зоне проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе.

С 21 августа 2012 года по 14 февраля 2015 года возглавлял Управление МВД России по Кировской области. Указом Президента РФ от 14 февраля 2015 года назначен начальником ГУ МВД России по Самарской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемых должностей десять генералов из структур МВД, СК РФ и ФСИН.

Также с должностей были сняты два прокурора и полковник юстиции, говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации. О причинах такого решения не сообщается.

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