Москва, 9 марта, 2017, 16:42 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что старается не брать свой мобильный телефон на переговоры, которые касаются «чувствительных вопросов». Такое заявление Лавров сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем сегодня, 9 марта.

William Hook Мобильный телефон

«Что касается подозрений, что хакеры ЦРУ могут проникать не только в смартфоны, но и в современные телевизоры, а я слышал, что и в холодильники тоже могут, чтобы создать проблемы в электросетях, — я сам стараюсь на переговоры, которые касаются чувствительных вопросов, не брать никаких телефонов», — сказал Лавров.

Также Лавров прокомментировал новую публикацию на WikiLeaks, посвященную секретным документам ЦРУ. Напомним, 7 марта портал WikiLeaks опубликовал почти девять тысяч секретных документов ЦРУ, согласно которым, эта американская спецслужба разрабатывала и использовала вредоносное программное обеспечение для взлома различных мобильных устройств и приложений к ним.

Кроме того, в документах содержится информация о хакерах, которые работают на ЦРУ и их методах. К примеру, в ЦРУ существует группа хакеров, которая организует кибератаки от лица другого государства, в первую очередь — России.

Лавров заявил, что российская сторона уже ознакомилась с этими документами. Эксперты сходятся во мнении, что документы аутентичные.

«Что касается сообщений о хакерском арсенале ЦРУ, конечно, мы их видели. Исхожу из того, что эксперты считают эту информацию вполне и вполне правдоподобной», — сказал Лавров.