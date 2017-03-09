Ярославль, 9 марта, 2017, 16:43 — ИА Регнум. В январе-феврале 2017 года общественный транспорт Ярославля перевез на 446,2 тыс человек (или 4,8%) меньше, чем за аналогичный период 2016 года. При этом доходы предприятий выросли на 31 млн рублей или 18%. Об этом шла речь на заседании рабочей группы по вопросу развития транспортной инфраструктуры в муниципалитете Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Падение числа пассажиров, равно как и рост доходов, связаны с одним — повышением стоимости проезда с 1 января с 20 до 23 рублей. Депутаты и чиновники собрались, чтобы понять, как отразилось это на состоянии предприятий общественного транспорта — «ПАТП-1» и «Яргорэлектротранс». Поднимая стоимость проезда, мэрия снизила пропорционально субсидию двум предприятиям.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года стоимость проезда выросла на 24,8%, при этом доходы выросли лишь на 18,3%. Разница объясняется оттоком пассажиров, которые пересели на маршрутные такси, цена проезда в которых также 23 рубля.

В итоге мэрия и ряд депутатов разошлись в оценке последствий роста стоимости проезда. Мэрия считает, что доход предприятий вырос, расходы бюджета уменьшились, следовательно, повышение стоимости проезда повлияло на общественный транспорт позитивно. Депутаты опасаются, что потеря пассажиров приведет в итоге к значительным убыткам предприятий. По расчетам «Яргорэлектротранса» увеличение выручки от повышения тарифа не покроет убытки от сокращения субсидии. Убыток предприятия по году составит 114 млн рублей, превысив плановый показатель на 79 млн. Руководство ПАТП-1 считает, что выводы по итогам двух месяцев делать рано.

В итоге члены рабочей группы попросили у мэрии представить общую программу развития общественного транспорта, чтобы понять дальнейшие перспективы муниципальных предприятий.