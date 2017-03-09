Рига, 9 марта, 2017, 16:22 — ИА Регнум. Чтобы привести в порядок грунтовые дороги и дороги местного значения, Латвии ежегодно нужно тратить по 130 млн евро, а на данный момент государственное финансирование составляет 10 млн, заявил глава АО «Латвияс валстс цели» (Латвийские государственные дороги) Янис Ланге, сообщает LETA.

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Ланге отметил, что при нынешних объемах финансирования последующие зимы будут «добивать» дороги Латвии все активней. Также он напомнил, что общая протяженность грунтовых дорог в Латвии составляет около 11 тысяч километров, но на их ремонт выделяется 10 млн евро в год, что примерно в восемь раз меньше, чем требуется. Ланге считает, что это вопрос приоритетов, потому что деньги из фондов Европейского союза и бюджетные средства вкладываются в первую очередь в ремонт асфальтированных дорог, где выше интенсивность движения, поэтому состояние асфальтированных дорог с каждым годом улучшается на 2%.

По словам Ланге, в текущих погодных условиях невозможно что-то сделать, чтобы улучшить состояние дорог, лишь на отдельных этапах можно отвести с проезжей части воду. Чтобы начать обработку дорог автогрейдерами, нужно ждать более благоприятной погоды. А самоуправления и сами жители должны следить за тем, чтобы на дорогах соблюдались ограничения по массе, которые в настоящее время установлены на 70% дорог, добавил Ланге.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, протестуя против критического состояния дорог в Баускском крае, жители Брунавской волости Латвии заявили о готовности блокировать движение транспорта на шоссе Рига-Бауска-граница Литвы, заявила глава волостного совета Байба Марченкова.