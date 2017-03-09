Стокгольм, 9 марта, 2017, 16:17 — ИА Регнум. В районе столицы Швеции произошло очередное столкновение между криминальными группировками, два человека погибли, согласно заявлению полиции Стокгольма, 9 марта сообщает Associated Press.

Цитата из к/ф «Схватка». Реж. Майкл Манн. 1995. США Стрельба

Двое мужчин в возрасте двадцати лет были застрелены в машине в районе Киста, который расположен к северо-западу от шведской столицы. Инцидент произошел вечером 8 марта.

Конфликтующие банды пытаются захватить рынки реализации наркотиков в районе Стокгольма, отметили сотрудники полиции.

Полиция Стокгольма запросила дополнительные ресурсы, заявил начальник местной полиции Ульф Йоханссон, не указав подробностей.

Напомним, 6 марта в соседнем пригороде Стокгольма закололи ножом двух молодых людей. Полиции пока не удалось установить, связаны ли эти два случая.

С начала 2017 года в Стокгольме зафиксировано 17 инцидентов с использованием огнестрельного оружия, семь человек были убиты. Только на этой неделе убили пять человек. 14 пострадавших получили ранения. Нападающие используют ручные гранаты и автоматическое оружие.