Ярославль, 9 марта, 2017, 16:06 — ИА Регнум. Изучение пассажиропотка и формирование предложений по оптимизации транспортной схемы в Ярославле было проведено с нарушением закона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УФАС Росси по Ярославской области.

Троллейбус в Ярославле

Речь идет о событиях 2013 года. Тогда мэрия Ярославля привлекла «Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры» из Санкт-Петербурга для того, чтобы провести исследования и разработать на их основе новую транспортную схему города. Стоимость работ составила 11,8 млн рублей. Как выяснилось, это было сделано без конкурса. Выбор исполнителя работ по оптимизации маршрутной сети были поручены мэром Евгением Урлашовым двум городским пассажирским предприятиям: МУП «ПАТП-1» и ОАО «Яргоэлектротранс» с последующим одобрением крупной сделки. Они и заключили договор с институтом из Санкт-Петербурга.

В апреле 2014 региональный УФАС возбудил дело. В ходе рассмотрения дела было установлено, что оплата по договору осуществлялась из субсидии, выплачиваемой мэрией городским перевозчикам для покрытия разницы между установленным тарифом на пассажирские перевозки и фактическими затратами, т. е. имело место нецелевое использование бюджетных средств.

«Корме этого, мэрия не должна была поручать свои обязанности двум хозяйствующим субъектам. Это мэрия должна была провести торги на право проведения работ. «Яргоэлектротранс» и «ПАТП-1» могли и не проводить торги, а выбрать заказчика на свое усмотрение — закон их тогда это не обязывал делать. Тем самым мэрия города своим бездействием и передачей полномочий нарушила законы», — сказала корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела контроля органов власти и рекламы регионального УФАС Елена Гудкевич.

Ярославское УФАС России признало мэрию Ярославля нарушившей часть 1 статьи 15 Федерального закона «О защите конкуренции» и обратилось в суд с иском о признании договора недействительным. Решением Арбитражного суда Ярославской области и постановлением арбитражного суда апелляционной инстанции договор признан недействительным.

Отметим, что проведенные исследования никак не повлияли на изменение транспортной ситуации в городе. Никаких конкретных практически применимых предложений по оптимизации маршрутной сети институт не дал.