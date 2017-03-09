Москва, 9 марта, 2017, 15:56 — ИА Регнум. Ущерб, причинённый в сфере освоения бюджетных средств, превысил сумму в 19 миллиардов рублей в 2016 году, заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев на ежегодной коллегии МВД РФ сегодня, 9 марта.

Maxpixel.freegreatpicture.com Коррупция

«Всего в сфере освоения бюджетных средств выявлено 7300 квалифицированных преступлений, связанных с хищением и нецелевым их использованием. Размер причинённого ущерба составил более 19 миллиардов рублей», — заявил Колокольцев.

По словам Колокольцева, меры по возмещению потерь свыше восьми миллионов рублей приняты правоохранительными органами.

Министр уточнил, что общее число преступлений коррупционной направленности за год превысило 25 тысяч. 1300 человек — должностных лиц — понесли наказания.

Тем не менее, пока нельзя сказать, что коррупция побеждена и что произошёл коренной перелом ситуации в этой сфере, считает глава ведомства. Проблема коррупции всё ещё крайне актуальна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Колокольцев назвал количество сайтов, которые заблокированы в 2016 году из-за экстремистской направленности.

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