Москва, 9 марта, 2017, 15:46 — ИА Регнум. Пакет законопроектов, направленный на борьбу с суицидами детей, внесла в Госдуму вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Предлагается установить отдельную уголовную ответственность за склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства, которые, отмечает автор, всегда влекут опасные последствия в отношении конкретных лиц, а также предусмотреть меры ответственности за действия, которые направлены на широкий круг лиц и вне зависимости от последствий имеют общественно опасный характер.

Склонение к самоубийству — санкции

Так, склонение к совершению самоубийства путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным способом при отсутствии признаков доведения до самоубийства, предлагается наказывать ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Согласно законопроекту влекут наказание склонение к совершению самоубийства путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным способом при отсутствии признаков доведения до самоубийства, а также содействие совершению самоубийства советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения самоубийства либо устранением препятствий к его совершению, а также обещанием скрыть средства или орудия совершения самоубийства. Такие деяния планируется карать ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет или без такового.

При этом предлагается дополнить статью 110 УК «Доведение до самоубийства» частью второй, согласно которой устанавливается повышенная уголовная ответственность за квалифицированные формы доведения до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего, если они совершаются в отношении несовершеннолетнего, беременной женщины, беспомощного лица, в отношении двух и более лиц либо носят организованный, групповой или публичный характер.

«Группы смерти»

Кроме того, законопроектом устанавливается самостоятельная уголовная ответственность за организацию деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства путем распространения информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства.

В частности, речь идет об ответственности для администраторов так называемых «групп смерти» и организаторов любых неформальных сообществ, деятельность которых сопряжена с побуждением, прежде всего детей, к совершению самоубийства. Автор отмечает, что неотъемлемым элементом закрепленного в УК состава, выражающегося в доведении до самоубийства, является наступление общественно опасных последствий в виде самоубийства лица или покушения на самоубийство. Предлагаемый законопроектом состав склонения к самоубийству также требует установления конкретного потерпевшего, иными словами склоняемого лица, указала Яровая.

Максимальное наказание для создателей «групп смерти», согласно поправкам, станет лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Трансерфинг, руфинг, зацепинг

Кроме того, законопроектом предлагается восполнить пробел в уголовном законодательстве и установить ответственность не только за вовлечение взрослыми лицами несовершеннолетних в преступную или антиобщественную деятельность, но также и в совершение иных противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего. Примером такой опасной деятельности являются случаи вовлечения лицами, достигшими восемнадцатилетнего возраста, подростков в «трейнсерфинг» (проезд на крыше поезда) или иные виды смертельно опасного «зацепинга», руфинг (незаконное проникновение на крыши высоких зданий) либо в иные занятия, в том числе игры по типу «Беги или умри», когда ребенку предлагается перебежать дорогу как можно ближе перед движущимся транспортом, пояснила парламентарий.

Максимальное наказание, следует из документа, предполагает штраф в размере до 100 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательные работы на срок до четырехсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

Статистика

По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно более 800 тысяч человек кончают жизнь самоубийством, а значительно большее число людей совершают попытки самоубийства. Как фиксирует ВОЗ, суицид является одной из ведущих причин смерти среди молодых людей в возрасте 15−29 лет в глобальных масштабах.

По данным Следственного комитета России в 2016 г. ушли из жизни в результате самоубийства 720 детей. За последние три года совершили суицид 2 205 детей. Как ранее отмечалось Роспотребнадзором и экспертами, попытки самоубийств многократно превышают число самоубийств, а у половины подростков, совершающих такие попытки, они являются не первыми.

Ранее о поддержке инициативы зяавил президент России Владимир Путин.