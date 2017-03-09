Москва, 9 марта, 2017, 15:46 — ИА Регнум. Председателем наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) вновь избрана известная бывшая спортсменка Елена Исинбаева. Об этом, как передает «Р-Спорт», сообщил член совета, космонавт, герой России Сергей Рязанский.

Citizen5 Елена Исинбаева

«Состоялось заседание наблюдательного совета РУСАДА, — говорит он. — Я предложил председателем наблюдательного совета выбрать Елену Исинбаеву. Мои коллеги поддержали данное предложение».

Рязанский считает, что авторитет двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом поможет Российскому антидопинговому агентству в формировании «нового имиджа».

Напомним, ранее Исинбаева уже занимала пост главы совета предыдущего созыва.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2016 г. российскую легкоатлетку Исинбаеву не пустили на Олимпийские игры в Рио по решению Международной ассоциации легкоатлетических ассоциаций (IAAF). При этом сама спортсменка не нарушила никаких правил и строго соблюдала антидопинговое законодательство.

В итоге известная российская прыгунья с шестом заявила о завершении своей спортивной карьеры.