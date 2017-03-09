Анкара, 9 марта, 2017, 15:41 — ИА Регнум. Решение относительно того, кто будет осуществлять операцию по освобождению сирийского города Ракки, находящегося под контролем боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), принято не было, заявил представитель президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын, сообщает Reuters.

Zeledi Довоенная Ракка. 2003

«Наш план предельно понятен, но переговоры еще продолжаются», — сообщил Калин со ссылкой на предстоящую трехстороннюю встречу министров обороны России, Турции и США.

«Пока нет окончательного решения о том, кто и как будет осуществлять наступление на Ракку», — добавил Калын.

Кроме того, представитель президента Турции подчеркнул, что курдские ополченцы должны выйти из города Манбидж.

Напомним, сирийский город Ракка является столицей и крупнейшим оплотом «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этой стране. После серии крупных поражений боевиков следующей целью держав, заинтересованных в борьбе с мировым терроризмом, будет именно Ракка.

В рамках операции «Щит Евфрата» Турция сражается с боевиками и курдскими ополченцами на территории Сирии, после освобождения Эль-Баба, Анкара заявила о том, что последней ее целью станет город Манбидж, освобожденный от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) еще в августе 2016 года.