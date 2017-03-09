Ярославль, 9 марта, 2017, 15:43 — ИА Регнум. После смерти ребенка в центральной районной больнице Углича Ярославской области возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете Ярославской области.

Yaroslavl.sledcom.ru Следственный комитет

В феврале 2017 года в ЦРБ Углича скончался 10-летний мальчик, которого незадолго до этого госпитализировали в тяжелом состоянии. Причиной смерти явилась пневмония. По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По данным следствия, 31 января 2017 года ребенок почувствовал недомогание, у него поднялась температура. Родители дважды вызывали скорую медицинскую помощь, однако мальчик не был госпитализирован. Кроме этого, врачи первоначально диагностировали у пациента ОРВИ. В последующем состояние ребенка ухудшалось, прибывшая по вызову родителей уже третья бригада скорой медицинской помощи приняла решение о необходимости доставления мальчика в больницу. В тяжелом состоянии он был госпитализирован в Угличскую ЦРБ, где спустя несколько часов, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, скончался.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены родители погибшего ребенка и медицинские работники, изъята необходимая медицинская документация. Расследование уголовного дела продолжается.

Как стало известно ИА REGNUM, сейчас проводится проверка данного случая Росздравнадзором по Ярославской области и закончилась проверка департамента здравоохранения и фармации Ярославской области, но их результаты чиновники пока не оглашают.