Южно-Сахалинск, 9 марта, 2017, 15:31 — ИА Регнум. Одну из крупных строительных организаций Южно-Сахалинска вынудили выплатить зарплату своим сотрудникам, работники смогли получить зарплату, благодаря действиям, осуществленным судебными приставами, сообщает 9 марта сайт УФССП по Сахалинской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

ООО «СахалинСтройМеханизация» не выплачивала своим сотрудникам зарплату, городская прокуратура вышла с искомыми заявлениями в суд. Впоследствии, судебные приказы поступили в отдел судебных приставов №2 Южно-Сахалинска.

Сотрудниками отдела были проведены мероприятия, в результате которых выяснилось, что на одном из счетов предприятия имеются средства, необходимые для погашения задолженности. Однако, банк, в котором был открыт счет организации, отказался исполнять требование судебных приставов, ссылаясь на то, что в отношении организации осуществляется процедура банкротства. После того, как в банк уведомили о том, что он нарушает ч.2 ст.17 КоАП РФ, он выполнил требование и списал необходимую сумму. Иначе, согласно российскому законодательству, ему пришлось бы выплатить штраф в размере 1 млн рублей.

За 2016 год В Сахалинской области по факту невыплаты заработной платы было возбуждено около 20 уголовных дел. По сравнению с 2015 годом, этот показатель увеличился в 5 раз. На конец января 2017 года общая сумма задолженности предприятий перед работниками составляла 53 миллиона рублей. Таким образом, после выплаты задолженности по зарплате ООО «СахалинСтройМеханизация», общий долг уменьшился почти на 25%. Прокурор региона Николай Рябов заявлял, что возбуждение уголовных дел в отношении работодателей является весьма действенно мерой для решения проблемы.