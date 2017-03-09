Париж, 9 марта, 2017, 15:38 — ИА Регнум.



Gauthier Bouchet Марин Ле Пен

Французские дипломаты выражают обеспокоенность относительно возможного прихода к власти в стране лидера правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, сообщает Europe1.

Некоторые из них, как и посол Франции в Японии Тьерри Дана, который 8 марта выступил с заявлением о том, что в случае избрания Ле Пен он откажется исполнять свои обязанности, подумывают об отставке.

Замечание посла Франции в Японии послужило поводом и другим членам дипломатического сообщества страны высказать критику в отношении Ле Пен, победу которой некоторые сравнивают с приходом к власти режима Виши в 1940 году.

«Если Марин Ле Пен придет к власти, я не знаю, что я буду делать», — отметил один из дипломатов, по мнению которого, «наша ДНК не совместима» с «Национальным фронтом».

В свою очередь, другая часть дипломатов отмечает, что массовая отставка из дипломатического ведомства Франции приведет к тому, что многие ключевые позиции в министерстве останутся без противовеса.

В то же самое время главы МИД Французской республики Жан-Марк Эро призвал 8 марта подопечных своего ведомства «сохранять хладнокровие» и не «отказываться от обязательств по сохранению конфиденциальности».

На данный момент инициатива Тьерри Даны была воспринята негативно со стороны официальных лиц Парижа. Так, официальный представитель правительства Стефан Ле Фоль заявил, что «в задачи посла не входит высказывать точку зрения по этим вопросам».

Со своей стороны, представитель «Национального фронта» Флориан Филиппо призвал дипломата сдержать слово и уйти в отставку.