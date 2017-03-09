Москва, 9 марта, 2017, 18:08 — ИА Регнум. Московские школьники рассказали о проектах в сфере информационных технологий, которые им удалось реализовать на базе Центров технологической поддержки образования (ЦТПО), созданных при участии Департамента образования города и ведущих вузов страны, сообщает 9 марта корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Робот, созданный в ЦТПО «МИСиС»

Дарья Антонова ИА REGNUM Фанера, разработанная в ЦТПО «МИСиС»

ЦТПО задумывались, как важный элемент новой системы образования. К созданной в 2012 году на базе 13 федеральных вузов городской сети центров, в 2017 году подключились еще 4 высших учебных заведения. Деятельность ЦТПО направлена на активную реализацию программ дополнительного образования. Сам процесс построен таким образом, что все центры работают в режиме пунктов коллективного доступа к высокотехнологичному оборудованию на основе сетевого партнерства вузов, школ и колледжей города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Занятия в ЦТПО «МИСиС» для школьников

Дарья Антонова ИА REGNUM 3D-принтер, печатающий пластиком

В образовательном ведомстве столицы отмечают, что на площадках ЦТПО вузов Москвы школьники занимаются в кружках по дополнительными общеобразовательным программам технической и естественнонаучной направленностей. Подобные центры позволяют учащимся получить новые практические навыки, умения и знания. Количество занимающихся школьников в системе ЦТПО составляет 30 тысяч человек в год.

Дарья Антонова ИА REGNUM 3D стул, разработанный в «МИСиС»

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В рамках программы реализуются такие проекты, как «Инженерный класс в московской школе», «Инженерные субботы», а реализованный в 2016 году проект «Универсариум», позволил всем желающим дистанционно ознакомиться с мастер-классами ведущих педагогов сети ЦТПО. Все курсы размещены на портале «Образование на русском», где с ними может ознакомиться, каждый желающий. Как отмечают в департаменте образования, в настоящее время разработаны и поддерживаются специалистами 15 образовательных курсов. Так же стоит отметить и то, что по оценкам специалистов 63−70% обучающихся на курсах школьников, поступают именно в те вузы, в которых они вели проектную работу.