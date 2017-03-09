Москва, 9 марта, 2017, 15:29 — ИА Регнум. Феминистки, устроившие 8 марта 2017 г. акцию в Москве, не проникали на охраняемые объекты Кремля. Об этом заявил заместитель начальника пресс-центра Федеральной службы охраны (ФСО) России Денис Симонов радиостанции «Говорит Москва».

Татьяна Чеп Кремль

Симонов добавил, что на территории Московского Кремля есть как общедоступные места (например, Александровский сад), так и зоны, доступ в которые ограничен.

«На наши охраняемые объекты проникновений не было», — сказал он.

Сотрудники СМИ поинтересовались у Симонова, относится ли Угловая Арсенальная башня к закрытым объектам. Заместитель начальника пресс-центра ФСО ответил, что никаких несанкционированных проникновений на ее территорию зафиксировано не было.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 8 марта на Красной площади в Москве полиция задержала нескольких девушек, которые заявили, что они феминистки и устроили несанкционированную акцию протеста. Позже в интернете появились кадры, на котором видно, что 2 девушки стоят на стене Кремля со стороны Александровского сада с дымовыми шашками, развернув плакат. Еще 2 феминистки были запечатлены на Угловой Арсенальной башне с баннером и файерами.

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