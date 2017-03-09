Москва, 9 марта, 2017, 15:16 — ИА Регнум. В Москве 9 марта стал самым теплым днем с начала 2017 года: воздух прогрелся до плюс 5,9 градусов, сообщает Гидрометцентр.

Pixabay.com Весна

По данным синоптиков, этот показатель был зафиксирован на базовой московской метеостанции на ВДНХ.

Абсолютный максимум 9 марта принадлежит 2015 году — тогда температура воздуха составила плюс 9,1 градуса.

Читайте также: В Москве из-за аномального тепла прогремела гроза

В целом, весна в Московском регионе наступила раньше обычного: к настоящему времени показатели температуры соответствуют нормам начала апреля.

В пятницу и выходные 11−12 марта в столичном регионе сохранится теплая весенняя погода, воздух прогреется до 3−8 градусов выше ноля, будет солнечно.