Ростов-на-Дону, 9 марта, 2017, 15:07 — ИА Регнум.



ИА REGNUM Здание городской думы

Депутаты Ростовской-на-Дону внесли поправки в главный финансовый документ города-миллионника на 2017 год. Корректировка пришлось провести в связи с увеличением межбюджетных трансфертов на 2 млрд 307,7 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе муниципального парламента 9 марта.

Что касается основных параметров бюджета, то благодаря областной казне городской бюджет за год поправится на 32 млрд 670,1 млн рублей, расходы составят 35 млрд 995,1 млн рублей. Дефицит при этом увеличился по сравнению с предыдущей редакцией почти на 1 млрд рублей и составляет 3 млрд 325 млн рублей.

Ранее доходная часть бюджета планировалась в объеме 30 млрд 414,0 млн рублей, расходная — в объеме 32 млрд 780,1 млн рублей.

Тем не менее, структура расходов муниципальной казны, как и в предыдущие годы, сохранит социальную направленность. В частности, наибольшие суммы рассчитаны на образование, национальную экономику и социальную политику.

Не менее важна и сфера жилищно-коммунального хозяйства. Деньги пойдут на благоустройство дворов, строительство и реконструкцию водопроводов и канализации, переселение граждан из аварийного жилья. Также будет приобретено шесть подметально-вакуумных машин, а также отремонтированы и приведены в порядок городские фонтаны.

В рамках подготовки к мундиалю город купит 100 автобусов, а также благоустроит и озеленит левый берег Дона.