Вильнюс, 9 марта, 2017, 15:08 — ИА Регнум. Сегодня, 9 марта, премьер Литвы Саулюс Сквернялис встретился с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто и послом Венгрии в Литве Золтаном Янси, сообщили ИА REGNUM в правительстве Литвы.

Cecilia, Lili & Krisztian АЭС «Пакш»

На встрече были рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества, политика безопасности, ситуация в ЕС и перспективы на будущее. «Мы уверены, что альтернативы Сообществу нет, поэтому мы все вместе должны способствовать укреплению и стабильности ЕС. Очень важное условие — пользу о членства страны в ЕС в первую очередь должны чувствовать простые жители», — отметил Сквернялис.

Премьер и министр также говорили о сегодняшней ситуации на Украине, миграционном кризисе, вызовах, возникающих в связи с Brexit. Были рассмотрены экономические отношения Литвы и Венгрии. Премьер отметил, что экономическое сотрудничество демонстрирует положительную динамику, и выразил надежду на то, что оно будет укрепляться.

Отметим, что Литва в эти дни каждую встречу с иностранными чиновниками или дипломатами использует для противодействия строительства Белорусской АЭС, называя станцию «небезопасной» и «не соответствующей международным стандартам». Однако в этот раз тема не поднималась. Как и на встрече Сийярто с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом.

Отметим также, что сама Венгрия добилась от Еврокомиссии разрешение на строительство новых блоков на АЭС «Пакш». При этом новые блоки «Пакш-2» должны быть построены по проекту ВВЭР — аналогичному, как на Белорусской АЭС. Таким образом, снят последний вопрос Евросоюза относительно строительства «Пакш-2» силами Росатома и венгерских компаний. Как говорится в заявлении комиссии, ЕК установила в ходе расследования, что финансирование строительства двух новых блоков на АЭС «Пакш» включает государственную поддержку. В связи с тем, что Венгрия пообещала ограничить нарушение правил конкуренции, Еврокомиссия приняла решение о том, что господдержка проекта не будет противоречить требованиям Евросоюза. «Проект Росатома в Венгрии «Пакш-2» прошел самую тщательную проверку от регулирующих органов ЕС, которая тянулась больше двух лет», — отмечает председатель совета директоров «Инжиниринговой компании «2К» Иван Андриевский.