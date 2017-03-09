Мюнхен, Германия, 9 марта, 2017, 15:04 — ИА Регнум. Испанский полузащитник Хаби Алонсо, выступающий за мюнхенскую «Баварию», намерен завершить спортивную карьеру после окончания текущего сезона. Об этом сообщается в четверг, 9 марта, на официальном сайте немецкого клуба.

Майоров Владимир Хаби Алонсо

«Это было непросто решение, но я думаю, что сейчас пришло время, чтобы принять его, — говорит 35-летний футболист. — (…) Я чувствую себя хорошо, но думаю, что время пришло».

При этом Алонсо добавил, что он всегда мечтал завершить карьеру футболиста на самом высоком уровне.

«И «Бавария» дает такую возможность, — говорит испанский полузащитник. — Я очень горд и счастлив быть частью этой семьи».

Напомним, бывший игрок английского «Ливерпуля» и мадридского «Реала» Алонсо выступает за мюнхенскую «Баварию» с 2014 года.